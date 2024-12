Європа створить аналог Starlink для власного використання

Здається, скоро на орбіті стане ще тісніше. Поки Ілон Маск продовжує запускати все більше супутників Starlink, а кілька конкурентних компаній і країн готують свої аналоги, Європейський Союз хоче бути незалежним у питанні супутникового інтернету. Згідно з останньою інформацією там хочуть запустити власне сузір'я. Наскільки великим воно буде?

Що відомо

Європейський Союз підписав контракт із консорціумом SpaceRISE на створення 290 супутників IRIS2 до 2030 року. Контракт вартістю 10,6 мільярда євро дозволить розгорнути безпечний аналог Starlink, яким користуватимуться держави-члени ЄС, а також приватні компанії і звичайні громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт ЄС.

Дивіться також Марс може отримати власний варіант інтернету Starlink для майбутніх колоністів

Технологія працюватиме на середній і низькій навколоземній орбіті. Проєкт очолюють SES SA, Eutelsat SA і Hispasat S.A., три найбільші європейські оператори супутникових мереж. Такі компанії, як Airbus Defence, Deutsche Telekom і Orange є іншими ключовими партнерами по 12-річному контракту.

Європейська супутникова мережа IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) складатиметься з 264 космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті і 18 на середній навколоземній орбіті. Більша частина цих потужностей призначена для комерційних широкосмугових послуг для бізнесу і домогосподарств, а решта — для державних установ.

Європейське космічне агентство (ЄКА), яке є ключовим гравцем в ініціативі IRIS2, зазначає, що перший запуск запланований на 2029 рік, додаючи, що нове сузір'я буде "безпечно і швидко спілкуватися й залишатися постійно на зв'язку, не потребуючи тисяч супутників", на відміну від Starlink.

Наразі невідомо, як супутники IRIS порівнюються зі Starlink з погляду швидкості і покриття: чи є вони такими ж швидкими, чи поступаються супутникам SpaceX – ще належить з'ясувати. Крім того, залишається під питанням підтримка можливості прямого зв'язку з мобільними телефонами.

Рішення Європи запустити свій супутниковий інтернет, який не залежатиме від примх і настрою суперечливого мільярдера, не є несподіванкою, особливо після того, як ЗМІ заявили, що Ілон Маск вів таємні переговори російським диктатором. Він також відмовився дозволити українським військам використовувати Starlink для атак у Криму, заявивши пізніше, що це рішення було прийнято, щоб уникнути ескалації конфлікту. Тож невідомо, як він поводитиметься у разі ймовірної війни ЄС та Росії.