X изменит правила верификации под давлением Евросоюза

X согласилась изменить правила верификации в ЕС, чтобы избежать новых штрафов. Регуляторы считают, что платная синяя галочка вводит пользователей в заблуждение, ведь раньше она означала подтвержденный статус аккаунта.

Компания, управляющая платформой X, подала Еврокомиссии предложения по изменению процесса верификации аккаунтов в Европе. Это стало ответом на претензии регулятора и попыткой избежать дальнейших санкций. Окончательные параметры реформы пока не утверждены. Об этом пишет Social media today.

Почему ЕС считает платную галочку обманчивой?

В декабре Европейская комиссия оштрафовала X примерно на 138 млн долларов за нарушение требований Digital Services Act, касающихся прозрачности. Одной из главных претензий стала новая система верификации, при которой любой может приобрести синюю галочку.

По мнению регулятора, это может вводить пользователей в заблуждение. Ранее отметка означала, что аккаунт принадлежит известному лицу, бренду или официальной организации. Теперь же платный доступ стирает разницу между настоящими представителями и обычными пользователями.

Как пишет Bloomberg, владелец платформы Elon Musk сначала резко раскритиковал штраф и даже призвал США выйти из НАТО. Однако впоследствии компания изменила позицию и согласилась адаптировать правила верификации по крайней мере для стран ЕС.

Изменения могут быть существенными. Реформа, проведена после приобретения сервиса Маском, позволила покупать галочку через подписку, что значительно снизило ее значение как признака авторитетности. Ранее она служила сигналом, что аккаунт проверен платформой и представляет публичное лицо или официальную структуру.

Критики указывают, что старая система также была несовершенной, ведь галочки получали не все известные пользователи. Однако в большинстве случаев она все же обозначала влиятельные или подтвержденные профили. Теперь же, по мнению Еврокомиссии, символ не только потерял смысл, но и может вводить в заблуждение из-за предыдущих ожиданий пользователей.

Какими именно будут новые правила, пока неизвестно. Один из возможных вариантов – введение отдельных отметок для официальных проверенных аккаунтов и тех, кто просто оплатил подписку. Если такие изменения распространятся за пределы Европы, это может означать глобальный пересмотр системы верификации, подобный подписке Meta Verified от Meta.