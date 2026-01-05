Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UAMASTER Digital Agency.

Какие самые популярные соцсети в Украине на январь 2026 года?

Агентство обнародовало исследование с рейтингом социальных сетей по охвату украинской аудитории в возрасте от 18 лет и старше в пределах календарного месяца. Эти данные были скомпилированы по состоянию на 1 января 2026 года.

В таблице можно увидеть, что самой популярной платформой в Украине остается YouTube.



Обратите внимание! В UAMASTER Digital Agency отметили, что информация в этой и последующих таблицах основывается на данных рекламных кабинетов соответствующих рекламных платформ. Пока нет внешних независимых исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эти данные.



Также нет достоверных данных о времени, которое проводят пользователи в соцсетях: средняя продолжительность сеанса, количество сеансов в месяц.

По данным агентства, YouTube немного улучшил свои показатели путем увеличения женской аудитории на 0,7 миллиона пользователей.

Второе место с небольшим отрывом от лидера получил TikTok. В UAMASTER Digital Agency напомнили, что еще полтора года назад не было возможности разместить рекламу в TikTok на Украине, поэтому были только ориентировочные оценки аудитории.

Сейчас рекламные кабинеты доступны для украинских рекламодателей, и мы видим фантастические 21,5 миллиона охвата в Украине. Интересный факт: TikTok – единственная социальная сеть, где существенное преимущество по количеству имеет мужская аудитория,

– говорится в исследовании.

Аудитория Instagram, по данным агентства, выросла с 12,2 млн до 13,2 млн пользователей. А Facebook "упал" с 10,7 миллиона – до 9,7.

Пятую строчку заняла профессиональная сеть LinkedIn, где тоже незначительное преимущество по количеству аудитории имеют мужчины.

"Также отдельного внимания заслуживает возрастной анализ: 80% пользователей в возрастной группе 18 – 34 года. Есть предположение, что LinkedIn будет проигрывать другим соцсетям в показателях "количество сеансов в месяц" и "продолжительность сеанса". Однако эта платформа дает точные таргетинги по должностям и отраслям", – объяснили в UAMASTER Digital Agency.

Также в исследовании отмечено, что Threads почти втрое обогнал по размеру аудитории X (бывший Twitter). Компания Meta продолжает активно продвигать Threads в Instagram и Facebook, и это, по данным агентства, дает результат.

Какие соцсети не попали в исследование?

В UAMASTER Digital Agency отметили, что "за кадром" исследования охвата украинской аудитории в соцсетях остались Telegram, Viber, WhatsApp.

Хотя все они являются мессенджерами, а не социальными сетями, было бы интересно сравнить данные. Но пока такой технической возможности нет,

– объяснили в агентстве.

Например, рекламный кабинет Telegram не показывает прогноз охвата, а таргетирование по полу и возрасту – не доступно. По разным оценкам, размер аудитории Telegram в Украине может составлять от 14 до 25 миллионов пользователей.

Также нет детальных данных по охвату Pinterest, SnapChat, Bluesky и других нишевых площадок.

На что обратить внимание рекламодателям относительно соцсетей?

UAMASTER Digital Agency дало несколько советов рекламодателям по таргетированию рекламы в социальных сетях:

Доступные форматы рекламных сообщений. По данным агентства, YouTube – единственная платформа, где можно массово размещать видео без возможности пропуска (6, 15 или 30 секунд). Другие площадки или вообще не имеют такой технической возможности, или дают крошечный охват.

Например, в Instagram и TikTok большинство рекламных видео до середины досматривает менее половины зрителей, а VTR колеблется на уровне 10 – 40% в зависимости от продолжительности, места размещения, типа кампании и драматургии сюжета,

– отметили в агентстве.

Тональность коммуникации (SMM). Если ваша компания использует сразу несколько социальных сетей, бренд должен быть узнаваемым в любом канале благодаря постоянным ценностям, сообщениям и характеру. А тональность и форматы могут меняться в пределах заданного диапазона под контекст аудитории и механику конкретной платформы.

Если ваша компания использует сразу несколько социальных сетей, бренд должен быть узнаваемым в любом канале благодаря постоянным ценностям, сообщениям и характеру. А тональность и форматы могут меняться в пределах заданного диапазона под контекст аудитории и механику конкретной платформы. Распределение аудитории соцсетей по полу и возрасту, в первую очередь для платной рекламы. Если вас интересует широкая аудитория, то достаточно оперировать тремя рекламными платформами: Google Ads (YouTube), Meta Ads и TikTok Ads. Поскольку они имеют значительное пересечение аудитории, внимательно управляйте частотой контакта. Если вас интересует определенный узкий демографический сегмент, выбирайте соцсети в соответствии с этими данными:

В UAMASTER Digital Agency подчеркнули, что для аудитории в возрасте 18 – 34 года ставку нужно делать прежде всего на TikTok и Instagram. А для пользователей от 35 лет и старше – обязательно должен быть YouTube.

Что еще нужно знать о размещении рекламы в соцсетях?

Реклама в YouTube

Кроме использования видео без возможности пропуска, видеохостинг имеет еще одно значительное и ощутимое преимущество. Речь идет об охвате всех типов устройств: смартфон, десктоп, планшет и SmartTV.

Реклама на больших экранах дает больший прирост узнаваемости бренда и намерения покупки, чем на смартфоне,

– объяснили в UAMASTER Digital Agency.

В агентстве привели пример, что классические соцсети дают более 95% показов на смартфонах, немного десктопов, а SmartTV там вообще не доступен. Поэтому сейчас реклама в YouTube является обязательным инструментом для кампаний с целью увеличения узнаваемости бренда и формирования спроса.

Реклама в TikTok

С апреля 2025 года украинские рекламодатели начали постепенно включать TikTok в свои медиапланы. Но пока количество рекламодателей и их бюджеты на этой платформе существенно меньше, чем в других соцсетях. А стоимость рекламы за тысячу показов (СРМ) здесь пока наименьшая по сравнению с YouTube, Instagram и всеми другими.

"Предостережение для рекламодателей: функция планирования оценки охвата в TikTok Ads работает с использованием моделирования и сэмплинга. Также следует понимать, что система считает количество учетных записей (аккаунтов), а не уникальных людей", – отметили в UAMASTER Digital Agency.

Из этого вытекают следующие последствия:

Плановый размер аудитории иногда явно завышен. Например, самый большой сегмент TikTok аудитории в выше приведенной таблице: мужчины в возрасте 25 – 34 лет. По данным из рекламного кабинета, охват за месяц может составлять до 5,3 миллиона аккаунтов. В то же время по оценке Всемирного банка в Украине есть всего 2,34 миллиона мужчин такого возраста. Поэтому если планируете рекламную кампанию в TikTok, используйте дополнительные источники данных и не полагайтесь исключительно на прогноз охвата с рекламного кабинета.

Если же вы планировали только учитывая данные TikTok Ads, будьте готовы, что фактический охват может быть существенно ниже.

Учитывая статистику рекламных кампаний, которые провело агентство UAMASTER в 2025 году, реальные размеры четырех аудиторий 1) Ж 18–24, 2) Ж 25–34, 3) Ч 18–14, 4) Ч 25c34 – это числа одного порядка. Поэтому детально изучайте свои предыдущие отчеты перед планированием следующих периодов.

Агентство приводит прогноз, что активность украинских рекламодателей в TikTok в 2026 году существенно возрастет по сравнению с 2025 годом. Ведь, несмотря на странную работу функции прогноза охвата, эта платформа все равно является второй по количеству пользователей, и одновременно предлагает самую низкую стоимость контакта, поэтому игнорировать ее нельзя.

Реклама в Meta Ads

За 2025 год в рекламной платформе происходили преимущественно минорные изменения. Отдельно только в UAMASTER Digital Agency отметили появление Threads как отдельного плейсмента.

Реклама в LinkedIn

В агентстве подчеркнули, что для Украины наличие LinkedIn в медиаплане до сих пор скорее исключение, чем правило. Основная причина: высокая цена. Аукцион стартует от 2 евро за тысячу показов (СРМ), а фактическое значение может быть в несколько раз выше.

Сейчас основная категория локальных рекламодателей - B2B с высоким средним чеком или LTV.

Реклама в X (Twitter)

В UAMASTER Digital Agency заметили, что в 99% случаев размещать рекламу на Украине на этой платформе нет смысла. Быстрее и дешевле будет охватить эту же аудиторию в других социальных сетях.



В конце концов в агентстве резюмировали, что каждая соцсеть имеет свою аудиторию, привычки и правила игры. Поэтому для планирования охвата используйте выше приведенные данные и рекомендации, чтобы точнее подбирать форматы, адаптировать сообщения и планировать размещение без лишних затрат.