Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UAMASTER Digital Agency.

Які найпопулярніші соцмережі в Україні на січень 2026 року?

Агенція оприлюднила дослідження з рейтингом соціальних мереж з охоплення української авдиторії віком від 18 років і старших в межах календарного місяця. Ці дані були скомпільовані станом на 1 січня 2026 року.

У таблиці можна побачити, що найпопулярнішою платформою в Україні залишається YouTube.



Які найпопулярніші соцмережі в Україні за охопленням на січень 2026 року / Фото UAMASTER Digital Agency

Зверніть увагу! В UAMASTER Digital Agency наголосили, що інформація у цій та наступних таблицях ґрунтується на даних рекламних кабінетів відповідних рекламних платформ. Наразі немає зовнішніх незалежних досліджень, які могли б підтвердити чи спростувати ці дані.



Також немає достовірних даних щодо часу, який проводять користувачі в соцмережах: середня тривалість сеансу, кількість сеансів на місяць.

За даними агенції, YouTube трохи покращив свої показники шляхом збільшення жіночої авдиторії на 0,7 мільйона користувачів.

Друге місце з невеличким відривом від лідера отримав TikTok. В UAMASTER Digital Agency нагадали, що ще півтора року тому не було можливості розмістити рекламу в TikTok на Україну, тому були тільки орієнтовні оцінки авдиторії.

Наразі рекламні кабінети доступні для українських рекламодавців, і ми бачимо фантастичні 21,5 мільйона охоплення в Україні. Цікавий факт: TikTok – єдина соціальна мережа, де суттєву перевагу за кількістю має чоловіча авдиторія,

– йдеться у дослідженні.

Авдиторія Instagram, за даними агенції, зросла з 12,2 млн до 13,2 млн користувачів. А Facebook "впав" з 10,7 мільйона – до 9,7.

П'яту сходинку посіла професійна мережа LinkedIn, де теж незначну перевагу за кількістю авдиторії мають чоловіки.

"Також окрему увагу заслуговує віковий аналіз: 80% користувачів у віковій групі 18 – 34 роки. Є припущення, що LinkedIn буде програвати іншим соцмережам у показниках "кількість сеансів на місяць" та "тривалість сеансу". Проте ця платформа дає точні таргетинги щодо посад та галузей", – пояснили в UAMASTER Digital Agency.

Також у дослідженні наголошено, що Threads майже втричі обігнав за розміром авдиторії X (колишній Twitter). Компанія Meta продовжує активно просувати Threads в Instagram та Facebook, і це, за даними агенції, дає результат.

Які соцмережі не потрапили у дослідження?

В UAMASTER Digital Agency зазначили, що "поза кадром" дослідження охоплення української авдиторії у соцмережах лишилися Telegram, Viber, WhatsApp.

Хоча всі вони є месенджерами, а не соціальними мережами, було б цікаво порівняти дані. Але наразі такої технічної можливості немає,

– пояснили в агенції.

Наприклад, рекламний кабінет Telegram не показує прогноз охоплення, а таргетування за статтю та віком – не доступне. За різними оцінками, розмір авдиторії Telegram в Україні може становити від 14 до 25 мільйонів користувачів.

Також немає детальних даних щодо охоплення Pinterest, SnapChat, Bluesky та інші нішевих майданчиків.

На що звернути увагу рекламодавцям щодо соцмереж?

UAMASTER Digital Agency дало кілька порад рекламодавцям щодо таргетування реклами у соціальних мережах:

Доступні формати рекламних повідомлень. За даними агенції, YouTube – єдина платформа, де можна масово розміщувати відео без можливості пропуску (6, 15 або 30 секунд). Інші майданчики або взагалі не мають такої технічної можливості, або дають крихітне охоплення.

Наприклад, в Instagram та TikTok більшість рекламних відео до середини додивляється менше половини глядачів, а VTR коливається на рівні 10 – 40% залежно від тривалості, місця розміщення, типу кампанії та драматургії сюжету,

– зазначили в агенції.

Тональність комунікації (SMM). Якщо ваша компанія використовує одразу декілька соціальних мереж, бренд має бути впізнаваним у будь-якому каналі завдяки сталим цінностям, повідомленням і характеру. А тональність і формати можуть змінюватися в межах заданого діапазону під контекст аудиторії та механіку конкретної платформи.

Якщо ваша компанія використовує одразу декілька соціальних мереж, бренд має бути впізнаваним у будь-якому каналі завдяки сталим цінностям, повідомленням і характеру. А тональність і формати можуть змінюватися в межах заданого діапазону під контекст аудиторії та механіку конкретної платформи. Розподіл авдиторії соцмереж за статтю та віком, насамперед для платної реклами. Якщо вас цікавить широка авдиторія, то достатньо оперувати трьома рекламними платформами: Google Ads (YouTube), Meta Ads та TikTok Ads. Оскільки вони мають значний перетин авдиторії, уважно керуйте частотою контакту. Якщо вас цікавить певний вузький демографічний сегмент, обирайте соцмережі відповідно до цих даних:

Розподіл авдиторії соцмереж за віковою категорією та статтю / Фото UAMASTER Digital Agency

В UAMASTER Digital Agency підкреслили, що для аудиторії віком 18 – 34 ставку потрібно робити насамперед на TikTok та Instagram. А для користувачів від 35 років і старше – обов'язково має бути YouTube.

Що ще треба знати про розміщення рекламу у соцмережах?

Реклама в YouTube

Окрім використання відео без можливості пропуску, відеохостинг має ще одну значну та відчутну перевагу. Йдеться про охоплення усіх типів пристроїв: смартфон, десктоп, планшет та SmartTV.

Реклама на великих екранах дає більший приріст упізнаваності бренду та наміру покупки, ніж на смартфоні,

– пояснили в UAMASTER Digital Agency.

В агенції навели приклад, що класичні соцмережі дають понад 95% показів на смартфонах, трохи десктопів, а SmartTV там узагалі не доступний. Тому наразі реклама в YouTube є обов'язковим інструментом для кампаній із ціллю збільшення впізнаваності бренду та формування попиту.

Реклама в TikTok

З квітня 2025 українські рекламодавці почали поступово включати TikTok до своїх медіапланів. Але поки що кількість рекламодавців та їх бюджети на цій платформі суттєво менші, ніж в інших соцмережах. А вартість реклами за тисячу показів (СРМ) тут наразі найменша в порівнянні з YouTube, Instagram та всіма іншими.

"Застереження для рекламодавців: функція планування оцінки охоплення в TikTok Ads працює з використанням моделювання та семплінгу. Також варто розуміти, що система рахує кількість облікових записів (акаунтів), а не унікальних людей", – наголосили в UAMASTER Digital Agency.

З цього випливають такі наслідки:

Плановий розмір авдиторії інколи є явно завищеним. Наприклад, найбільший сегмент TikTok авдиторії у вище наведеній таблиці: чоловіки віком 25 – 34 років. За даними з рекламного кабінету, охоплення за місяць може складати до 5,3 мільйона акаунтів. Водночас за оцінкою Світового банку в Україні є усього 2,34 мільйона чоловіків такого віку. Тому якщо плануєте рекламну кампанію в TikTok, використовуйте додаткові джерела даних і не покладайтеся виключно на прогноз охоплення з рекламного кабінету.

Якщо ж ви планували тільки враховуючи дані TikTok Ads, будьте готові, що фактичне охоплення може бути суттєво нижче.

Ураховуючи статистику рекламних кампаній, які провела агенція UAMASTER у 2025 році, реальні розміри чотирьох авдиторій 1) Ж 18–24, 2) Ж 25–34, 3) Ч 18–14, 4) Ч 25c34 – це числа одного порядку. Тому детально вивчайте свої попередні звіти перед плануванням наступних періодів.

Агенція наводить прогноз, що активність українських рекламодавців в TikTok у 2026 році суттєво зросте в порівнянні з 2025 роком. Адже, попри дивну роботу функції прогнозу охоплення, ця платформа все одно є другою за кількістю користувачів, і водночас пропонує найнижчу вартість контакту, тому ігнорувати її не можна.

Реклама в Meta Ads

За 2025 в рекламній платформі відбувалися переважно мінорні зміни. Окремо лише в UAMASTER Digital Agency відзначили появу Threads як окремого плейсмента.

Реклама в LinkedIn

В агенції підкреслили, що для України наявність LinkedIn в медіаплані досі швидше є виключенням, ніж правилом. Основна причина: висока ціна. Аукціон стартує від 2 євро за тисячу показів (СРМ), а фактичне значення може бути в кілька разів вище.

Наразі основна категорія локальних рекламодавців — B2B з високим середнім чеком чи LTV.

Реклама в X (Twitter)

В UAMASTER Digital Agency зауважили, що в 99% випадків розміщувати рекламу на Україну на цій платформі немає сенсу. Швидше і дешевше буде охопити цю ж аудиторію в інших соціальних мережах.



Ще дані із дослідження специфіки авдиторії та охоплення соцмереж в Україні / Фото UAMASTER Digital Agency

Зрештою в агенції резюмували, що кожна соцмережа має свою аудиторію, звички та правила гри. Тому для планування охоплення використовуйте вище наведені дані й рекомендації, щоб точніше добирати формати, адаптувати повідомлення та планувати розміщення без зайвих витрат.