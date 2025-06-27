Meta хочет получить все ваши фотографии, даже если вы их никогда не публиковали в интернете

Социальная сеть Facebook активно просит пользователей предоставить доступ к частным фотографиям в их телефонах для автоматической обработки с помощью искусственного интеллекта. Эта инициатива вызывает вопросы о границах приватности и использования личных данных компаниями.

Facebook просит больше фотографий

Компания Meta внедряет новую функцию, которая позволяет Facebook анализировать фотографии из галереи пользователей, даже те, что никогда не публиковались в социальной сети. При создании новой истории в приложении появляется специальное окно с предложением активировать "облачную обработку" для получения креативных рекомендаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Соглашаясь на эту функцию, пользователи позволяют постоянно загружать медиафайлы с их фотогалереи на серверы компании. Система будет анализировать такие параметры, как время создания, геолокацию и изображенные в кадре объекты. На основе этих данных искусственный интеллект будет генерировать коллажи, обзоры, различные стилизованные модификации снимков и тематические подборки. Все якобы для того, чтобы подать вам новые идеи для ваших сообщений на Facebook.



Так выглядит просьба Meta предоставить доступ к фото в США и Канаде / Фото Коллаж 24 Канала/Скриншот TechCrunch/Meta

Meta заявляет, что созданные предложения будет видеть только владелец аккаунта, а медиафайлы не будут применяться для рекламного таргетинга.

Однако активация функции означает автоматическое согласие с Условиями использования искусственного интеллекта Meta, что предоставляет компании право анализировать медиаконтент и черты лица с помощью ИИ:

Согласно этим условиям, Meta может "хранить и использовать" любую личную информацию для персонализации (то есть обучения) работы искусственного интеллекта .

. Компания также оставляет за собой право просматривать взаимодействия пользователей со своим ИИ, включая частные разговоры, причем такие проверки могут проводить живые сотрудники, а не автоматические системы.

Сейчас функция проходит тестирование в США и Канаде. Пользователи могут отключить ее в настройках Facebook в разделе "Предложения по совместному использованию фотографий с камеры".

Представительница Meta подтверждает, что сейчас медиафайлы из фотоальбомов "не используются для улучшения моделей искусственного интеллекта" в рамках "этого тестирования". Однако все это дает компании возможность начать тренировать свой ИИ на ваших фото в будущем, включая неудачные снимки, которые вы бы хотели оставить в тайне, эротические фото, документы и фотографии ваших детей.