Facebook до сих пор не разорвал связи с подсанкционными российскими СМИ

Подсанкционные российские СМИ, такие как RT и Sputnik, все еще являются частью рекламной программы Facebook. Исследование некоммерческой организации WHAT TO FIX выявило, что эти медиа потенциально могут получать доходы от платформы Meta, хотя прямые доказательства выплат отсутствуют. Ситуация вызывает вопросы относительно выполнения санкционных ограничений.

Подсанкционные СМИ в рекламной сети Meta

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Европейский Союз ввел санкции против российских государственных медиа, таких как "Россия сегодня", контролирующая RT и Sputnik. Эти организации получили запрет на вещание в ЕС, а ключевым лицам был ограничен въезд. В то же время Meta блокировала доступ к их страницам в Facebook и Instagram для пользователей из стран Евросоюза, чтобы уменьшить распространение дезинформации. Однако, как показало исследование WHAT TO FIX, эти подсанкционные структуры до сих пор входят в программы перераспределения доходов Facebook, что позволяет им потенциально зарабатывать на рекламе, сообщает 24 Канал.

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Расследователи отметили, что не имеют информации о фактическом обмене средствами между Meta и подсанкционными СМИ, но подчеркивают, что сам факт их присутствия в программе вызывает серьезные сомнения относительно соблюдения санкций.

Исследование WHAT TO FIX базируется на анализе списков активных издателей-партнеров Facebook, которые насчитывают около 4,65 миллиона аккаунтов по состоянию на середину июня. Хотя RT и Sputnik были удалены из списков в 2022 году, их страницы на некоторых языках ЕС снова появились в октябре того же года, а арабская страница RT была активной до начала июня 2023 года. Отмечается, что некоторые из этих партнерств остаются среди активных партнеров-издателей Meta даже по состоянию на июнь 2025 года.

Кроме этого, в списках партнеров обнаружили страницы, связанные с подсанкционными лицами, в частности российской певицей Полиной Гагариной, которую удалили со Spotify и YouTube, а также пророссийским деятелем Сильвеном Афуа – лидером Лиги защиты Черной Африки, группы, которую Франция запретила за расизм. Также были найдены непроверенные аккаунты, распространяющие контент подсанкционных СМИ с помощью ссылок на публикации.

Медийные санкции ЕС, по словам бывшего дипломата Жозепа Борреля, имели целью остановить распространение дезинформации и манипулятивных нарративов, которые дополняют военную агрессию информационной войной. Однако эксперты отмечают, что российские СМИ продолжают создавать многочисленные страницы и каналы для обходных путей. Дипломатическая служба ЕС предупредила, что поддерживаемый Кремлем контент до сих пор пытается влиять на политику стран Евросоюза, а также Молдовы и Украины.

Что говорит Meta

В ответ на эти обвинения представитель Meta заявил, что пребывание в списке партнеров-издателей не гарантирует выплат, а все аккаунты проходят проверку на соответствие санкционным правилам. Если нарушения обнаружены, компания принимает соответствующие меры.