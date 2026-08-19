Спутник NASA сфотографировал свежий кратер на Луне, оставленный ракетой Илона Маска

NASA обнародовало уникальные снимки места столкновения верхней ступени ракеты Falcon 9 с Луной. Благодаря зонду Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ученые смогли рассмотреть детали новой воронки и изучить состав лунного грунта, что поднялось на поверхность после удара 5 августа 2026 года.

Какие следы оставила ракета SpaceX

Камеры аппарата LRO зафиксировали последствия падения ракеты SpaceX Falcon 9, которая еще в январе 2025 года вывела в космос миссию Blue Ghost 1 от компании Firefly. После завершения своей работы ступень ракеты превратилась в неуправляемый объект, траекторию которого специалисты NASA отслеживали с особым вниманием, пишет NASA Science.

Столкновение произошло в начале августа, однако для получения качественных кадров зонду потребовалось шесть дней, пока нужный участок поверхности не вернулся в зону видимости камер.



Изображения, полученные между 11 и 12 августа орбитальной станцией NASA, через шесть дней после столкновения верхнего блока ракеты с Луной / Коллаж NASA

Анатомия лунного кратера

Ученые определили, что в результате удара образовался кратер шириной около 18,3 метра. Его глубина, судя по длине тени, не превышает 3 метра. На снимках отчетливо видны яркие и темные лучи, расходящиеся от эпицентра.

Темные полосы состоят из пыли и камней, которые долгое время подвергались воздействию солнечного ветра и космических лучей непосредственно на поверхности. Эти материалы удар выбросил с глубины примерно 0,46 метра. А светлые участки – это свежий реголит, поднятый из более глубоких слоев Луны.

Сравнение поверхности Луны до и после столкновения с ракетой / Фото NASA

Техническая сложность съемки

Чтобы сделать эти снимки, инженеры наклонили космический аппарат LRO, когда он пролетал на высоте около 96,6 километра над поверхностью Луны со скоростью 1,6 километра в секунду. Точность была критической: погрешность во времени всего на 10 секунд привела бы к тому, что цель сместилась бы на 16,1 километра от центра кадра. Аппарат использовал свою камеру Narrow-Angle Camera, способную распознавать объекты размером менее 1 метра.

Поиск места падения стал результатом сотрудничества международных экспертов и астрономов-любителей. Центр изучения околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA использовал этот случай в качестве теста для проверки инструментов прогнозирования столкновений, что важно для планетарной обороны.

Специалисты передали координаты команде южнокорейского зонда Danuri, чья камера LUTI подтвердила точность прогноза с погрешностью менее 1 километра. Впоследствии эти данные помогли команде LRO уточнить собственную последовательность съемки для получения максимально детальных изображений.