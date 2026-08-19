Який слід лишила ракета SpaceX

Камери апарата LRO зафіксували наслідки падіння ракети SpaceX Falcon 9, яка ще в січні 2025 року вивела в космос місію Blue Ghost 1 від компанії Firefly. Після завершення своєї роботи ступінь ракети перетворився на некерований об'єкт, чию траєкторію фахівці NASA відстежували з особливою увагою, пише NASA Science.

Зіткнення відбулося на початку серпня, проте для отримання якісних кадрів зонду знадобилося шість днів, доки потрібна ділянка поверхні не повернулася в зону видимості камер.



Зображення, зібрані між 11 та 12 серпня орбітальною станцією NASA, через шість днів після зіткнення верхнього блоку ракети з Місяцем / Колаж NASA

Анатомія місячного кратера

Вчені визначили, що внаслідок удару утворився кратер завширшки близько 18,3 метра. Його глибина, судячи з довжини тіні, не перевищує 3 метрів. На знімках чітко видно яскраві та темні промені, що розходяться від епіцентру.

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Темні смуги складаються з пилу та каміння, які довгий час піддавалися впливу сонячного вітру та космічних променів безпосередньо на поверхні. Ці матеріали удар викинув з глибини приблизно 0,46 метра. Натомість яскраві ділянки – це свіжий реголіт, піднятий з глибших шарів Місяця.

Порівняння поверхні Місяця до та після зіткнення з ракетою / Фото NASA

Технічна складність зйомки

Аби зробити ці фото, інженери нахилили космічний апарат LRO, коли він пролітав на висоті близько 96,6 кілометра над поверхнею Місяця зі швидкістю 1,6 кілометра на секунду. Точність була критичною: помилка в часі лише на 10 секунд призвела б до того, що ціль змістилася б на 16,1 кілометра від центру кадру. Апарат використовував свою камеру Narrow-Angle Camera, здатну розпізнавати об'єкти розміром менше 1 метра.

Пошук місця падіння став результатом співпраці міжнародних експертів та астрономів-аматорів. Центр вивчення навколоземних об'єктів (CNEOS) при Лабораторії реактивного руху NASA використав цей випадок як тест для перевірки інструментів прогнозування зіткнень, що важливо для планетарної оборони.

Фахівці передали координати команді південнокорейського зонда Danuri, чия камера LUTI підтвердила точність прогнозу з похибкою менше ніж 1 кілометр. Згодом ці дані допомогли команді LRO уточнити власну послідовність зйомки для отримання максимально детальних зображень.