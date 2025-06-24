ФБР задержало мужчину, планировавшего теракт в стиле Исламского государства прямо в игре Roblox

Федеральное бюро расследований США арестовало жителя Техаса, который в чатах Roblox публично обсуждал свои планы относительно теракта на христианском музыкальном фестивале. Его разоблачили, когда другой игрок сообщил об угрозе в полицию.

Что известно

Федеральное бюро расследований обвинило Джеймса Уэсли Бюргера из города Раунд-Рок в намерениях устроить теракт в "стиле Исламского государства". Он публично говорил о планах нападения на христианское мероприятие в чатах Roblox, где действовал под ником Crazz3pain. Его сообщения содержали открытые угрозы и оправдание насилия. Именно поэтому другой пользователь, который стал свидетелем этих диалогов, обратился к правоохранителям, сообщает 24 Канал со ссылкой на 404media.

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Во время наблюдения ФБР обнаружило, что Бюргер активно обсуждал мученическую смерть, возможность осуществления самоподрыва и выражал желание "нанести жестокую рану последователям креста". Среди фраз, зафиксированных в игре, были также упоминания о нападении на шиитских мусульман. Он также публиковал фото оружия Discord, где другие пользователи посоветовали ему скрывать такой контент, чтобы его не удалили.

Во время обыска дома подозреваемого агенты ФБР получили доступ к его устройствам, в частности iPhone и ноутбука. На телефоне нашли историю поисков: "являются ли нападения смертников харамом", "как избежать оставления ДНК на месте преступления" и "можно ли убить женщину, которая не хочет носить хиджаб". Также была обнаружена записка, которую Бюргер планировал оставить после теракта.

Федералы получили дополнительные доказательства благодаря кейлоггеру, установленному одним из родственников Бюргера на его ноутбук. Среди перехваченных фраз был план теракта на 12 число месяца шавваль – по исламскому календарю это приходится на апрель. Бюргер якобы написал, что планирует действовать "во имя Аллаха" и призвал других к мученической смерти.

Что говорит подозреваемый

Бюргер обвиняется в угрозах насилием в Интернете. Если его признают виновным, его ждет наказание в федеральной тюрьме.

Во время допроса он признал, что играл в Roblox под указанным никнеймом и подтвердил свои намерения убивать христиан на фестивале. Он заявил, что его действия были эмоциональными, однако цель оставалась неизменной – "вызвать террор". На вопрос, считает ли себя террористом, Бюргер ответил: "Да, по моему собственному определению, я думаю, я был бы террористом".

Реакция Roblox

Платформа Roblox предоставила ФБР всю информацию, связанную с аккаунтом Crazz3pain, включая IP-адрес, электронной почты и физический адрес. В компании отметили, что активно сотрудничают с правоохранителями и оперативно удаляют контент, связанный с терроризмом или экстремизмом.

Это не первый подобный инцидент, связанный с Roblox. Платформа уже давно привлекает внимание экстремистских групп, в частности неонацистов и религиозных фанатиков. В прошлом году Министерство юстиции США предъявило обвинение сирийцу, который организовал через Roblox группу американских подростков для срыва онлайн-заседаний городских советов.