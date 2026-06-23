Сначала беседа с ИИ, потом работа: европейский стартап переписывает правила рекрутинга

Традиционный поиск работы давно превратился в мучение для обеих сторон. Кандидаты часами пишут сопроводительные письма, которые исчезают в "черных дырах" корпоративных систем, а рекрутеры тонут в тысячах однотипных резюме. Шведский стартап Fika Jobs предлагает радикальное решение – — заменить скучные бумажные резюме на короткие видеопрофили, где первое собеседование проводит искусственный интеллект.

Как сообщает TechCrunch, компания уже привлекла 4 миллиона долларов инвестиций, чтобы создать уникальный гибрид LinkedIn и TikTok и полностью изменить правила игры на рынке труда.

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Как работает ИИ-рекрутер от Fika Jobs?

Для соискателей процесс максимально прост. Сначала кандидат подключает свой профиль в LinkedIn. После этого искусственный интеллект анализирует его опыт и создает список персонализированных вопросов.

Далее начинается самое интересное: кандидат проходит 10-минутное видеособеседование с ИИ-агентом, работающим на базе языковой модели Gemini от Google. ИИ не просто зачитывает вопросы, а ведет живой диалог — анализирует ответы и мгновенно адаптирует разговор, как настоящий рекрутер.

После собеседования платформа автоматически нарезает видео на короткие клипы и формирует интерактивный профиль. Кандидату больше не нужно каждый раз подавать заявки — его "живое" резюме остается в базе, где работодатели могут просматривать его под новые вакансии.

Как появилась идея Fika Jobs?

Платформу придумали братья Якоб (CEO) и Александр (CTO) Дюбуа во время работы над своим предыдущим стартапом Gaff.

Мы тратили кучу времени на рекрутинг и чуть не отказали кандидату, потому что его резюме было совершенно безликим. Но когда мы с ним поговорили, его драйв и амбиции нас просто поразили. Мы поняли, что лучшие человеческие качества невозможно передать на бумаге,

– вспоминает Якоб Дюбуа.

В отличие от конкурентов (Alex, Maki или Mercor), которые помогают компаниям отсеивать кандидатов, Fika Jobs фокусируется на самих соискателях. Платформа дает им возможность показать себя такими, какие они есть на самом деле, ещё до первого контакта с работодателем.

Кто инвестирует в Fika Jobs и когда состоится запуск?

Несмотря на общий скептицизм в отношении расходов на ИИ, интерес к шведскому стартапу огромен. В списке ожидания уже находится более 100 компаний, а 50 брендов (среди которых Plenty Labs, SICS.ai, Kognity и Rebtel) уже протестировали систему.

Раунд финансирования возглавил фонд Luminar Ventures при участии Alliance VC и создателей легендарной игры Candy Crush — Себастьяна Кнутссона и Риккардо Заккони.

Для соискателей платформа абсолютно бесплатна. Работодатели же будут платить 10% от годовой зарплаты успешно нанятого сотрудника, что вдвое дешевле, чем услуги традиционных рекрутинговых агентств.

На этой неделе Fika открывает ранний доступ для соискателей, а полноценный запуск в Швеции и выход на международный рынок запланированы на осень.