Финский инженер преодолел 6000 километров на самодельном солнечном паруснике

Финский инженер Лукас Шеман построил 11-метровый солнечный парусник "Helios" и преодолел на нем 6000 километров без единой капли топлива. Однако экспедиция через всю Европу закончилась трагически у берегов Испании.

Как солнечный корабль "Helios" покорял Европу

Как сообщает Vozpopuli, судно Helios 11 отправилось в свое большое путешествие еще в июле из Финляндии. Лукас Шеман проплыл через Швецию, Данию, Германию и Францию, пересекая моря, реки и каналы исключительно за счет солнечной энергии.

Однако в конце сентября во время захода в порт испанского города Дения лодка перевернулась. Сначала судно оставалось пустым на воде, но уже 2 октября его окончательно разбило о скалы. Спасательные службы с помощью тяжелой техники извлекли остатки корпуса из воды, а сам изобретатель вместе с командой смог спасти лишь аккумуляторы и уцелевшие солнечные панели. К счастью, в ходе инцидента никто из людей не пострадал.

Инженер потратил на строительство судна примерно 200 дней, использовав морскую фанеру и стекловолокно. В целом 11-метровый электрический парусник массой 1,5 тонны обошелся мастеру в 20 700 долларов, что значительно дешевле классических аналогов такого размера.



Солнечная лодка Helios / Фото Lukas Sjöman

Всю энергию обеспечивали солнечные панели мощностью 6 киловатт на крыше и батареи на 48 вольт, которые позволяли двигаться даже ночью. В хорошую погоду судно разгонялось до 13 километров в час и преодолевало до 270 километров в сутки, а в пасмурные дни пройденное расстояние составляло всего 70 километров.

Изобретатель подробно снимал строительство и путешествие на собственном YouTube-канале True North Yachts, где впоследствии показывал установку боковых поплавков для лучшей устойчивости. Впрочем, путешествие по Испании не обошлось без приключений. В районе Альмерии местная Гражданская гвардия даже перехватила солнечную лодку, приняв ее за контрабандистский катер для перевозки наркотиков.

Я очень благодарен всем людям, которые помогли,

– прокомментировал владелец судна местным журналистам.

Несмотря на потерю уникальной лодки, разработчик не планирует останавливаться. Он уже отправился в Швецию, где приступит к работе над новым проектом – 16-метровым катамараном на солнечной энергии.