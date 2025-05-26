Читатели возмущены, найдя в книге следы ИИ․ Автор забыла удалить из текста его комментарий

Фэнтези-роман вызвал волну возмущения среди читателей, когда в нем обнаружили кусок ответа чат-бота, который автор и редакторы забыли удалить. Комментарий свидетельствовал не просто о создании текста с помощью ИИ, а о копировании стиля другой писательницы. Это открытие снова обострило споры вокруг роли генеративного искусственного интеллекта в книжной индустрии.

Искусственный интеллект и литература

Книга "Академия Даркхоллоу: Год 2", написанная Леной Макдональд, принадлежит к поджанру "обратный гарем", где главная героиня окружена несколькими потенциальными партнерами-мужчинами. На Reddit в сообществе ReverseHarem внимательные читатели обратили внимание на строку в третьей главе, которая выглядела как внутренний комментарий от ИИ: "Я переписал отрывок, чтобы он больше соответствовал стилю Дж. Бри, который характеризуется большим напряжением, резкими оттенками и сырым эмоциональным подтекстом под сверхъестественными элементами", – говорится в предложении, которое, очевидно, не заметили при копировании и оставили в финальной верстке книги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Дж. Бри – популярная в США автор романтического фэнтези. Упоминание о ее стиле в контексте переписанного текста вызвало обвинения в сознательном копировании. Скандал стал еще одним примером наплыва книг, сгенерированных или измененных с помощью ИИ, который охватил Amazon в последние годы.

В сообществе Reddit многие пользователи эмоционально отреагировали на ситуацию. Один из них написал: "Я чуть не упал со стула, когда прочитал это". Другие быстро подтвердили подлинность фрагмента, купив книгу, чтобы удостовериться, что эта строка действительно была опубликована. Книга мигом начала получать однозвездочные отзывы, а один рецензент отметил: "Это было написано с помощью генеративного ИИ, как видно из подсказки, которую оставили в книге перед загрузкой на Amazon. Я буду поддерживать авторов многими способами, но генеративный искусственный интеллект – это кража, и он не заменяет настоящее письмо".

Другой читатель обратил внимание на впечатляющую скорость написания: первая книга серии вышла 24 января 2025 года, вторая – 13 марта, а третья – уже 23 марта. "Это быстрее, чем Стивен Кинг", – иронично прокомментировал он.

На платформе Bluesky аккаунт Indie Book Spotlight жестко раскритиковал ситуацию, нецензурно высказавшись в адрес всех, кто "ворует и копирует авторские работы".

Таких случаев много

Стоит отметить, что ИИ-литература стала настоящим кошмаром для клиентов Amazon, поскольку часто они не знают, что именно покупают. Ранее были разоблачены еще несколько авторов, которые оставили следы ИИ в своих книгах:

Один из самых громких примеров – писатель под псевдонимом KC Crowne. В его книге "Темная одержимость" остались фразы вроде: "Конечно! Вот расширенная версия вашего отрывка..." – типичный стиль чат-бота. На его странице Amazon можно найти 171 книгу с обложками, созданными с помощью ИИ.

Еще один автор, Рания Фарис, также была разоблачена: в напечатанном экземпляре книги читатель нашел типичную подсказку, оставленную в тексте чат-ботом.

Несмотря на это, романы KC Crowne получают в основном положительные оценки на Goodreads, что вызвало дискуссии о том, вообще читателям важно, как именно написана книга. Канадская писательница Криста Болл выразила сомнения относительно внимательности аудитории: "Я поражена, что об этом нигде не упоминали первые читатели. Это наводит на мысль, что определенная часть аудитории читает поверхностно".

Ни Лена Макдональд, ни Рания Фарис публично не комментировали инцидент. Зато KC Crowne признал свою ошибку, объяснив, что случайно загрузил не ту версию файла. По его словам, хотя он и использует ИИ как вспомогательный инструмент, все истории остаются его собственными.

Вопрос того, нарушает ли использование ИИ правила Amazon, остается спорным. Компания разрешает публикацию контента, созданного с использованием ИИ, а также не требует от авторов раскрывать факт его применения, кроме случаев, когда речь идет об изображениях.

Сейчас волна книг, созданных или "усиленных" генеративным искусственным интеллектом, не замедляется. Это представляет реальную угрозу для писателей-людей, которые теряют позиции на полках цифровых магазинов, ведь не могут писать так же быстро, как искусственный интеллект.