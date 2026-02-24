Следы Starlink, метеоров и вспышки молний: астронавт показал фото с орбиты и поразил сеть

Астронавт NASA Дон Петтит продемонстрировал фото с Международной космической станции, сделанное с длинной выдержкой. На снимке – растянутые огни городов, вспышки молний, следы метеоров и ровные полосы траекторий спутников Starlink. Кадр прекрасно демонстрирует, как выглядит орбита во время движения станции на скорости более 28 тысяч км/ч.

Дон Петтит, который сейчас работает на борту Международной Космической Станции, опубликовал в соцсети X фотографию, сделанную методом долгой выдержки, рассказывает 24 Канал.

У подписи к фото астронавт отметил, что съемка "звездных следов" на орбитальных скоростях создает сюрреалистические образы космических явлений, а активность Starlink становится все более заметной с МКС.



Вид на планету и космическое пространство с борта МКС на длинной выдержке / Фото Don Pettit / NASA

Как было снято фото?

Впечатляющий кадр удалось зафиксировать благодаря длинной выдержке. Длинная выдержка означает, что затвор камеры остается открытым несколько секунд или даже минут. За это время сенсор фиксирует не один момент, а все движение световых объектов, попадающих в объектив.

На Земле так получают "световые реки" из фар автомобилей. На орбите эффект еще драматичнее, ведь МКС движется со скоростью около 7,66 км/с – это примерно 28 000 км/ч. За одни сутки станция совершает около 16 оборотов вокруг планеты.

Поэтому городские огни на поверхности планеты выглядят как вытянутые световые полосы, повторяющие траекторию полета станции. Вспышки молний в грозовых облаках превращаются в яркие точки. Фоновые звезды оставляют длинные дуги – так называемые "звездные треки", которые обычно видят астрономы во время ночной съемки с неподвижной камеры.

Отдельно на фото заметны прямые, почти параллельные линии в космосе – это отражение солнечного света от спутников Starlink, вращающихся на высоте примерно 340 – 550 километров. Их ровные траектории отличаются от хаотичных следов метеоров, которые входят в атмосферу под разными углами и сгорают за доли секунды.

Спутниковые "цепочки" давно вызывают дискуссии в астрономическом сообществе. Большое количество аппаратов на низкой околоземной орбите может создавать световое загрязнение для наземных телескопов, пишет Space.com. В то же время с борта МКС эта активность становится частью визуального пейзажа околоземного пространства.

Это далеко не первое впечатляющее фото Дона Петтита, он неоднократно фиксировал завораживающие кадры, находясь на орбите МКС и наблюдая за Землей и космосом в иллюминатор станции.



Похожее фото сделано астронавтом ранее / Фото Don Pettit



Земля и космос с МКС / Фото Don Pettit

Кто такой Дон Петтит?

Дон Петтит – американский астронавт и химический инженер, родился 20 апреля 1955 года в Орегоне, США. Он известен не только как опытный космонавт, но и как энтузиаст астрофотографии, который создает впечатляющие снимки Земли и космоса непосредственно с борта МКС.

В прошлом году в апреле он уже хвастался "светлячками" на орбите Земли снятой на длинной выдержке. На самом деле это были те же спутники Starlink, которые фотограф любит снимать.

Петтит имеет степень доктора наук в области химического машиностроения, а в NASA был отобран в 1996 году. За свою карьеру он совершил по меньшей мере четыре космических полета – суммарно более 590 дней в космосе, включая длительные миссии на станции, и выходил в открытый космос.

В 2025 году он в 70 лет вернулся на Землю после 220-дневного пребывания на МКС, став одним из старейших активных астронавтов, которые когда-либо летали в космос, как рассказали в NASA.

Кто сейчас на борту МКС?

Действующая основная экспедиция Международной космической станции – уже 74 по счету и длится с декабря 2025 года до июля 2026 года.

В состав этой многонациональной команды входят астронавты и космонавты из NASA, Европейского космического агентства и Роскосмоса. Среди них – опытные специалисты по исследованиям в микрогравитации, технического обслуживания станции и научных экспериментов в области биологии, физики и материаловедения.

Экипаж регулярно меняется в результате полетов кораблей Союз и SpaceX Crew Dragon; в феврале 2026 года на станцию прибыли новые четверо астронавтов в составе миссии SpaceX Crew-12 (после экстренной эвакуации Crew-11, которую пришлось доставлять с МКС на Землю).

Сейчас команда МКС выглядит так:

Командир МКС Майк Финке (Michael Fincke) – NASA

Бортинженер Зена Кардман (Zena Cardman) – NASA

Бортинженер Кристофер Уильямс (Christopher Williams) – NASA

Бортинженер Кимия Юи (Kimiya Yui) – JAXA

Бортинженер Олег Платонов (Oleg Platonov) – Роскосмос

Бортинженер Сергей Кудь-Сверчков (Sergey Kud-Sverchkov) – Роскосмос

Бортинженер Сергей Микаев (Sergei Mikaev) – Роскосмос

Эти команды продолжают исследования и поддерживают непрерывную жизнь на орбите, обеспечивая работу лаборатории, которая непрерывно работает с ноября 2000 года.