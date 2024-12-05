Разгадка тайны весьма банальна

Как можно увидеть из видео Дона Петтита, блестящие пятнышки света, плававшие над горизонтом Земли, скопились в одной конкретной зоне, разлетаясь в разные стороны. Они находились примерно на той же высоте, что и МКС – 400 километров над поверхностью Земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение астронавта.

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Космические светлячки. На самом деле это спутники Starlink, что мгновенно вспыхивают солнечным светом в направлении МКС,

– написал Петтит.

Пролетая через определенную область космоса, спутники выходят из тени, начинают отражать солнечный свет в направлении станции, а затем снова погружаются в тень. Стоит отметить, что это видео значительно ускоренное, чтобы лучше отразить движение и изменение яркости аппаратов Starlink.

На самом деле, как бы красиво это не выглядело, вся ситуация подчеркивает печальную реальность нашей околоземной орбиты, загроможденной созданными человеком объектами. Астрономы давно бьют тревогу, поскольку спутники Илона Маска мешают наблюдению за космосом. На снимках ночного неба они оставляют яркие белые полосы, портя все данные.

SpaceX впервые начала запускать свои спутники Starlink в 2019 году, чтобы обеспечить связью отдаленные районы планеты, где интернет-связь не является надежной или вообще отсутствует. Сейчас на орбите находится более 6700 спутников Starlink, и их количество только растет, поскольку SpaceX постоянно запускает все новые и новые партии космических аппаратов. Компания хочет запустить на орбиту более 42 000 своих интернет-спутников, хотя пока Федеральное управление гражданской авиации США предоставило компании разрешение на запуск 12 000 штук. Добавьте сюда китайский аналог под названием "Тысяча парусов" и намерения нескольких других компаний сделать то же самое, и совсем скоро мы получим абсолютно ужасную ситуацию на орбите, где едва можно будет протолкнуться ракете или новому спутнику.