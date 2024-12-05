Розгадка таємниці вельми банальна

Як можна побачити з відео Дона Петтіта, блискучі цятки світла, що плавали над горизонтом Землі, скупчилися в одній конкретній зоні, розлітаючись у різні боки. Вони перебували приблизно на тій же висоті, що й МКС – 400 кілометрів над поверхнею Землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис астронавта.

Дивіться також Мільярдер, космічний турист і конфлікт інтересів: ось кого Трамп призначив новим главою NASA

Космічні світлячки. Насправді це супутники Starlink, що миттєво спалахують сонячним світлом у напрямку МКС,

– написав Петтіт.

Пролітаючи через певну область космосу, супутники виходять із тіні, починають відбивати сонячне світло в напрямку станції, а потім знову занурюються в тінь. Варто зазначити, що це відео значно прискорене, щоб краще відобразити рух та зміну яскравості апаратів Starlink.

Насправді, як би красиво це не виглядало, вся ситуація підкреслює сумну реальність нашої навколоземної орбіти, захаращеної створеними людиною об'єктами. Астрономи давно б'ють на сполох, оскільки супутники Ілона Маска заважають спостереженню за космосом. На знімках нічного неба вони залишають яскраві білі смуги, псуючи всі дані.

SpaceX уперше почала запускати свої супутники Starlink у 2019 році, щоб забезпечити зв'язком віддалені райони планети, де інтернет-зв'язок не є надійним або взагалі відсутній. Зараз на орбіті перебуває понад 6700 супутників Starlink, і їхня кількість лише зростає, оскільки SpaceX постійно запускає все нові й нові партії космічних апаратів. Компанія хоче запустити на орбіту понад 42 000 своїх інтернет-супутників, хоча поки що Федеральне управління цивільної авіації США надало компанії дозвіл на запуск 12 000 штук. Додайте сюди китайський аналог під назвою "Тисяча вітрил" і наміри кількох інших компаній зробити те ж саме, і зовсім скоро ми отримаємо абсолютно жаливу ситуацію на орбіті, де заледве можна буде проштовхнутися ракеті чи новому супутнику.