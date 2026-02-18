Фронтальные камеры на 100 мегапикселей могут стать стандартом уже в ближайшие годы

Индустрия смартфонов снова повышает ставки. После 200-мегапиксельных основных камер производители берутся за фронтальные модули. В утечках появляются упоминания о 100 мегапикселях для селфи-камер, что может серьезно изменить подход к мобильной съемке.

Нужны ли 100 мегапикселей для фронтальной камеры?

По данным инсайдеров, во флагманском цикле 2026 года производители начали тестировать фронтальные камеры на 100 мегапикселей. Если раньше гонка происходила преимущественно вокруг основных сенсоров, то теперь фокус смещается на переднюю панель, пишет Gizmochina.

Инженерный вызов, а не просто цифра

Разместить 100 миллионов пикселей в компактном отверстии дисплея – это не банальное обновление модуля, а сложное техническое задание. По информации утечек, в частности портала IT Home, компании вроде Oppo и Huawei экспериментируют с сенсорами со сверхмелкими пикселями.

Малый размер пикселя означает худшую светочувствительность. Поэтому ставка делается не только на разрешение, но и на технологии pixel binning – объединение нескольких пикселей в один для улучшения качества в условиях слабого освещения. Также рассматривается использование фильтров типа RYYB, которые пропускают больше света по сравнению с традиционными RGB.

Без этих решений 100 мегапикселей превратились бы в маркетинговый эксперимент с зернистыми селфи в темноте. С ними – это уже другой класс изображения.

Новые возможности для видео и кропа

Ключевое преимущество такого разрешения – гибкость. Ожидается, что квадратный сенсор формата 1:1 позволит снимать видео с избыточной детализацией, а затем без потери качества кадрировать его под вертикальный формат для TikTok или горизонтальный для YouTube, сохраняя полноценное 4K-разрешение.

Подобная логика перекликается с подходом Apple к функции Center Stage, которая автоматически подстраивает кадр под объект съемки. По слухам, Huawei в линейке Nova 16 и Oppo в серии Find X10 могут внедрить квадратные сенсоры для фронтальных камер, ориентированные именно на создателей контента.

Избыточное разрешение также открывает путь к цифровому зуму без критической потери качества, программной стабилизации и изменения композиции уже после съемки. Фактически смартфон превращается в универсальный инструмент для мобильного продакшена.

Выдержат ли это смартфоны?

100-мегапиксельные фото – это большие объемы данных, серьезная нагрузка на процессор и память. Однако современные мобильные чипы с мощными нейронными блоками способны обрабатывать такие массивы информации в реальном времени. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта уже сегодня оптимизируют шумоподавление, баланс белого, динамический диапазон и детализацию.

Пять лет назад съемка Луны со смартфона казалась фантастикой. Теперь это стандартная функция флагманов. Поэтому переход к 100 мегапикселям во фронтальных камерах выглядит логичным этапом эволюции.

Станет ли это массовым стандартом – вопрос открытый. Но эксперименты с фронтальными сенсорами могут определить, каким будет мобильный видеоконтент в ближайшие годы. И если основные камеры давно достигли пика внимания, то "фронталка" действительно оставалась последним рубежом.