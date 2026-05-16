Пять функций конфиденциальности Apple, которые до сих пор не смогли полностью повторить конкуренты

Конфиденциальность давно стала одним из главных преимуществ техники Apple. Компания годами создавала инструменты, которые не только защищают данные пользователей, но и заставляют конкурентов пересматривать собственные подходы к безопасности.

Apple уже много лет позиционирует конфиденциальность как одну из ключевых ценностей своей экосистемы. Речь идет не только о маркетинговых заявлениях, а о реальных технологических решениях, которые охватывают шифрование, защита геоданных, блокировка рекламного слежения, частную обработку искусственного интеллекта и специальные режимы защиты от кибератак. Об этом пишет BGR.

Какие решения Apple сделали приватность стандартом для индустрии?

Полное шифрование, которое охватывает даже резервные копии. Одной из самых сильных сторон Apple остается сквозное шифрование.

Как только пользователь устанавливает пароль блокировки на iPhone, устройство автоматически активирует защиту данных на аппаратном уровне. Биометрические данные Face ID и Touch ID хранятся в изолированной среде Secure Enclave внутри фирменных процессоров Apple.

Этот подход работает во всей экосистеме компании – от iPad и MacBook до часов Apple Watch и гарнитуры Vision Pro с ее системой Optic ID.

Отдельное внимание Apple уделила облачной защите через функцию Advanced Data Protection. Она позволяет дополнительно зашифровать резервные копии iPhone, фотографии, заметки и другие данные в iCloud так, что даже сама Apple не имеет к ним доступа.

Столь жесткий уровень защиты стал предметом споров с регуляторами. Из-за давления британских властей компания была вынуждена отключить эту функцию для пользователей в Великобритании.

Для сравнения, резервные копии Android в облачном сервисе Google One не имеют аналогичного полного сквозного шифрования для всех типов данных.

Как Apple ограничивает сбор данных о местонахождении?

Геолокация давно стала одной из самых ценных категорий данных для рекламного рынка. Apple начала системно сокращать доступ к точным координатам еще в iOS 14, когда позволила пользователям делиться с приложениями лишь приблизительным местом пребывания вместо точного.

Тогда же в системе появились индикаторы использования камеры и микрофона, которые уведомляют пользователей о доступе программ к этим компонентам.

В iOS 26.3 компания расширила этот подход, представив функцию Limit Precise Location. Она позволяет ограничивать точность геоданных, которые передаются мобильным сетям. Пока функция работает только на устройствах с модемами Apple серий C1 и C1X.

Не менее важной является работа сети "Локатор". Apple защищает информацию о местонахождении устройств, людей и аксессуаров AirTag с помощью сквозного шифрования, не позволяя посторонним лицам получать эти данные.

Борьба с рекламным слежением

В 2020 году Apple ввела одну из самых резонансных функций приватности – App Tracking Transparency. С тех пор любое приложение на iPhone или iPad обязано получить прямое разрешение пользователя перед тем, как отслеживать его активность между различными сервисами.

Это решение стало серьезным ударом для рекламного бизнеса компаний вроде Meta. По оценкам аналитиков, только в 2022 году нововведение стоило Facebook около 10 миллиардов долларов потерянной выручки.

Параллельно Apple внедрила App Privacy Labels – специальные "ярлыки", которые показывают в App Store, какие именно данные собирает программа еще до ее установки.

Google впоследствии добавила подобный раздел Data Safety в Play Store, однако полного аналога ATT на Android до сих пор нет.

Safari и iCloud тоже работают на защиту пользователя

Браузер Safari использует технологию Intelligent Tracking Prevention для блокировки межсайтового слежения.

Дополнительно Apple предложила Mail Privacy Protection, сервис Hide My Email и iCloud Private Relay, которые скрывают реальный адрес электронной почты и IP-адрес пользователя.

Private Cloud Compute как альтернатива обычным облачным AI. Когда Apple представила Apple Intelligence на конференции WWDC 2024, компания сделала особый акцент на приватности.

Для обработки сложных AI-запросов была создана система Private Cloud Compute – специальную инфраструктуру, которая позволяет выполнять вычисления в облаке без сохранения или передачи персональных данных.

В отличие от от многих конкурентных AI-сервисов, где пользовательские запросы могут использоваться для обучения моделей, Apple заявляет о полной изоляции данных.

Несмотря на то что Apple пока уступает конкурентам в развитии генеративного искусственного интеллекта, именно этот подход может стать ее ключевым преимуществом в будущем.

По данным инсайдеров, обновленная Siri на базе адаптированной версии Gemini может быть представлена уже на WWDC 2026, но будет работать в рамках частной архитектуры Apple.

Lockdown Mode – максимальный уровень защиты

Последней, но не менее важной функцией является Lockdown Mode. Этот режим появился в 2022 году в iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura как инструмент для людей, которые могут стать мишенью сложных шпионских атак – журналистов, политиков, активистов или публичных лиц.

Как пишет Lifehacker, включение Lockdown Mode существенно ограничивает часть функций устройства, но зато значительно усложняет проникновение шпионского программного обеспечения.

Именно этот инструмент многие эксперты считают самым мощным программной защитой, который Apple предлагает обычным пользователям.

Совокупность этих решений сделала Apple не просто производителем гаджетов, а компанией, которая фактически формирует новые стандарты цифровой приватности для всей технологической индустрии.