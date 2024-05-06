Илон Маск начинает менять работу функции блокировки в соцсети X

Не так давно Илон Маск высказался о том, что считает функцию блокировки нежелательных аккаунтов ненужной в его соцсети X. Он даже анонсировал, что со временем возможность забанить кого-то вообще исчезнет, вызвав огромную волну осуждения со стороны пользователей, поскольку платформа буквально кишит языком ненависти, преследованиями, пропагандой и неприятными людьми. Однако это его не остановило.

К счастью, пока что не все так страшно, как могло бы показаться. Даже можно сказать, что полезно, ведь новая логика работы блокировки дает вам немного больше контроля.

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Как это теперь работает

Изменения касаются видимости комментариев от пользователей, которые вас заблокировали.

Не секрет, что любой пользователь может зайти на страницу к человеку, которого он сам заблокировал, нажать кнопку "Просмотреть посты" и беспрепятственно читать профиль, а также оставлять комментарии к публикациям. Проблема в том, что владелец аккаунта не видел этих комментариев из-за блокировки, а мог только заметить новую цифру в графе количества комментариев.

Теперь же вы сможете видеть комментарии под вашими твитами, даже если их оставил человек, который вас заблокировал. И это очень логично, ведь если кто-то пишет комментарий, то он, во-первых, хочет, чтобы его увидели, а во-вторых, вы, как владелец страницы, также должны иметь право знать обо всем, что происходит на вашем личном аккаунте.

Если пользователь, который вас заблокировал, ответит на один из ваших постов, вы сможете увидеть его ответ. Это изменение позволяет вам выявлять и сообщать о любом потенциально опасном контенте, который ранее вы не могли просмотреть, защищая как вашу учетную запись, так и общую целостность нашей платформы,

– говорится в заметке X.

Команда разработчиков намекает, что это не конец. Они говорят, что это лишь "часть постоянного стремления привести функцию блокировки в соответствие с принципами публичной городской площади". В конце, конечной целью является "позволить пользователям контролировать свой опыт, сохраняя при этом публичную видимость сообщений".

Сейчас изменения в блокировке не являются столь радикальными, как о том заявлял когда-то Маск. Он говорил, что публичная функция блокировки "не имеет смысла" и что "блокировка будет удалена как функция, за исключением DM". Пока неясно, есть ли еще такие планы у соцсети, или она их изменила после негативной реакции аудитории.