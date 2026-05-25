Малоизвестная функция iPhone спасла женщину после падения со 100-метровой пропасти

После падения автомобиля с горной дороги в Уэльсе водитель выжила благодаря функции iPhone, которая самостоятельно вызвала экстренные службы. Инцидент снова привлек внимание к малоизвестным возможностям смартфонов Apple.

В Великобритании iPhone фактически спас жизнь женщине, которая попала в тяжелую автомобильную аварию ночью. О случае сообщает Techradar.

Как iPhone помог выжить после падения с обрыва?

Наталья Сидорская ехала по горной дороге в графстве Денбигшир в Уэльсе. По ее словам, она отправилась на ночную поездку, чтобы "очистить голову". Во время одного из поворотов водитель не справилась с управлением, после чего автомобиль вылетел с дороги и упал примерно со 100 метров вниз по склону.

Как пишет ВВС, машина несколько раз перевернулась и в конце концов остановилась у подножия горы. Когда Сидорская пришла в себя, она заметила, что автомобиль загорелся. Женщине удалось выбраться из салона и отползти на безопасное расстояние буквально за секунды до того, как авто взорвалось.

Впрочем, в этот момент она даже не подозревала, что ее iPhone уже автоматически вызвал помощь.

Что такое Crash Detection?

Речь идет о функции Crash Detection, которую Apple представила в 2022 году. Она доступна на iPhone 14 и более новых моделях, а также на некоторых версиях Apple Watch.

Система использует датчики движения, акселерометр, гироскоп, GPS и алгоритмы машинного обучения для определения серьезной автомобильной аварии. Если iPhone фиксирует сильный удар, на экране автоматически запускается 10-секундный таймер.

Если пользователь не реагирует и не отменяет сигнал тревоги, смартфон самостоятельно звонит в экстренные службы и передает координаты места аварии. Также система может сообщить контакты для экстренных случаев.

Именно это и стало решающим в случае с Сидорской. Спасатели прибыли примерно через 20 минут после аварии. "Я благодарна Apple за то, что сделал iPhone. Не думаю, что смогла бы получить помощь так быстро", – рассказала женщина.

Как проверить, включена ли функция?

Crash Detection активирован по умолчанию на:

iPhone 14 и более новых моделях;

Apple Watch Series 8 и более новых;

Apple Watch SE второго поколения;

Apple Watch Ultra и более новых моделях.

Проверить функцию можно в меню: "Настройки" – "Экстренный вызов SOS" – "Вызов после серьезной аварии". Также Apple рекомендует убедиться, что смартфон имеет доступ к геолокации для экстренных вызовов:

"Настройки" – "Приватность и безопасность" – "Службы геолокации" – "Системные службы" – "Экстренные вызовы и SOS".

Отдельно стоит заполнить Medical ID в приложении Health и разрешить доступ к нему во время блокировки смартфона.

Apple уже не впервые рассказывает о случаях, когда Crash Detection помогал людям после серьезных аварий. Подобные истории ранее случались в США, Канаде и Европе.

Современные смартфоны постепенно превращаются не только на средства связи, но и на полноценные инструменты личной безопасности. Особенно в ситуациях, когда человек физически не может самостоятельно вызвать помощь.