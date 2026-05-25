У Великій Британії iPhone фактично врятував життя жінці, яка потрапила у важку автомобільну аварію вночі. Про випадок повідомляє Techradar.

Як iPhone допоміг вижити після падіння з обриву?

Наталія Сідорська їхала гірською дорогою в графстві Денбігшир у Вельсі. За її словами, вона вирушила на нічну поїздку, щоб "очистити голову". Під час одного з поворотів водійка не впоралась з керуванням, після чого автомобіль вилетів з дороги та впав приблизно зі 100 метрів униз схилом.

Як пише ВВС, машина кілька разів перекинулась і зрештою зупинилась біля підніжжя гори. Коли Сідорська прийшла до тями, вона помітила, що автомобіль загорівся. Жінці вдалося вибратися з салону та відповзти на безпечну відстань буквально за секунди до того, як авто вибухнуло.

Втім, у цей момент вона навіть не підозрювала, що її iPhone вже автоматично викликав допомогу.

Що таке Crash Detection?

Йдеться про функцію Crash Detection, яку Apple представила у 2022 році. Вона доступна на iPhone 14 та новіших моделях, а також на деяких версіях Apple Watch.

Система використовує датчики руху, акселерометр, гіроскоп, GPS та алгоритми машинного навчання для визначення серйозної автомобільної аварії. Якщо iPhone фіксує сильний удар, на екрані автоматично запускається 10-секундний таймер.

Якщо користувач не реагує та не скасовує сигнал тривоги, смартфон самостійно телефонує до екстрених служб і передає координати місця аварії. Також система може повідомити контакти для екстрених випадків.

Саме це і стало вирішальним у випадку Сідорської. Рятувальники прибули приблизно через 20 хвилин після аварії. "Я вдячна Apple за те, що зробив iPhone. Не думаю, що змогла б отримати допомогу так швидко", – розповіла жінка.

Як перевірити, чи функція увімкнена?

Crash Detection активований за замовчуванням на:

iPhone 14 і новіших моделях;

Apple Watch Series 8 і новіших;

Apple Watch SE другого покоління;

Apple Watch Ultra та новіших моделях.

Перевірити функцію можна у меню: "Налаштування" – "Екстрений виклик SOS" – "Виклик після серйозної аварії". Також Apple рекомендує переконатися, що смартфон має доступ до геолокації для екстрених викликів:

"Налаштування" – "Приватність і безпека" – "Служби геолокації" – "Системні служби" – "Екстрені виклики та SOS".

Окремо варто заповнити Medical ID у застосунку Health та дозволити доступ до нього під час блокування смартфона.

Apple вже не вперше розповідає про випадки, коли Crash Detection допомагав людям після серйозних аварій. Подібні історії раніше траплялися у США, Канаді та Європі.

Сучасні смартфони поступово перетворюються не лише на засоби зв'язку, а й на повноцінні інструменти особистої безпеки. Особливо в ситуаціях, коли людина фізично не може самостійно викликати допомогу.