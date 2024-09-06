Просто ударьте его: Lenovo представляет функцию, которая перевернет взаимодействие с ноутбуком

Компания Lenovo показала новую функцию для своих ноутбуков, которую вы точно захотите попробовать и больше никогда с ней не расстанетесь. Smart Share позволяет навсегда забыть о проводах и загрузке файлов со смартфона в облако, чтобы загрузить их потом на компьютере.

Что это и как работает

Новая функция добавляет возможность запускать процесс передачи фотографий и видео со смартфонов на ноутбук с Windows. Самое интересное, что работает это и с Android, и с iOS. Все, что вам нужно, – это коснуться телефоном к ноутбуку.

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Smart Share сейчас запускается на компьютерах Aura Edition от Lenovo, новой серии устройств, которые работают с процессорами Intel Core Ultra, что позволяет им использовать эксклюзивные новые функции. Собственно, эта возможность передачи данных – одна из них.

Начиная с новых ноутбуков Lenovo Yoga и ThinkPad, функция Smart Share позволяет передавать фотографии и видео на ноутбук, буквально ударяя по нему телефоном буквально ударяя по нему, как показано на видео ниже. Хотя, вероятно, вы можете обойтись и без ударов – это еще предстоит выяснить. Как бы там ни было, но прикосновение телефоном к боковой грани экрана открывает интерфейс, который позволяет мгновенно переносить фотографии и видео с помощью перетаскивания, а также позволяет переносить фотографии и видео на телефон таким же образом.

Lenovo говорит, что взаимодействие между телефоном и ноутбуком происходит с помощью некоторых "датчиков искусственного интеллекта", которые, по крайней мере частично, являются виртуальными.

Сама передача осуществляется через приложение Intel Unison, которое было запущено в 2022 году.

Для перемещения файлов используется Wi-Fi, что не слишком отличается от AirDrop или Quick Share.

Приложение должно быть запущено в фоновом режиме. Если оно работает, Smart Share работает невероятно быстро, судя по видео, что можно найти в интернете. Простое прикосновение открывает приложение мгновенно.

Перед выставкой IFA на этой неделе в Берлине компания показала примеры работы функции.

Как работает Smart Share на компьютере Lenovo: видео

Непонятно, или устройство каким-то образом определяет факт удара, или функция активируется тогда, когда обнаруживает смартфон очень близко к корпусу. Так же нет данных о том, какой именно гаджет обнаруживает удар – смартфон или ноутбук.

Минусы незначительные

Необходимость постоянной работы Intel Unison может показаться минусом такого подхода, поскольку это требует от смартфона выделять на него ресурсы. Однако это будет оправдано для тех людей, которые постоянно перебрасывают много файлов между устройствами и имеют один из современных смартфонов с большим объемом оперативной памяти. А для тех, кто делает это лишь изредка, приложение можно запустить лишь временно, на один раз.

Lenovo говорит, что ее ноутбуки Aura Edition начнут поступать в продажу в течение следующих нескольких недель.