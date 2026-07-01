Samsung может "убрать" одно из своих устройств ради инновационного смартфона-рулона

Южнокорейский гигант Samsung, похоже, готовится распрощаться с популярной серией складных смартфонов Galaxy Flip. Ее место на рынке может занять совершенно новый форм-фактор – устройств с разворачивающимися дисплеями, релиз которых ожидается уже в ближайшие годы.

Почему Samsung отказывается от Flip?

Слухи об изменении стратегии Samsung становятся все более реальными. Как сообщает Wccftech, производитель планирует постепенно свернуть линейку Galaxy Flip. Ее история может завершиться так же, как в свое время исчезла культовая серия Galaxy Note. Инсайдеры отмечают, что компания уже сокращает производство будущего Galaxy Flip 8 в пользу моделей с более широкими экранами.

Смотрите также: Живые фото и ключевые характеристики Nothing Phone (4b) попали в сеть до официального анонса

Между тем будущий гибкий смартфон Galaxy Flip 8 (кодовое название SM-F776U) и премиальный складной флагман Galaxy Fold 8 Ultra (SM-F976U) уже официально прошли сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Это подтверждает, что график выхода устройств остается неизменным. Однако в базе данных FCC пока отсутствует стандартная модель Galaxy Fold 8 (SM-F971U), что указывает на ее возможную задержку.

Каким будет последний Galaxy Flip 8?

Несмотря на планы по закрытию серии, разработка Galaxy Flip 8 продолжается. Смартфон станет на 0,5 мм тоньше своего предшественника благодаря обновленному шарнирному механизму. В разложенном состоянии габариты устройства составят 166,8 x 75,4 x 6,6 мм, а в сложенном – 85,4 x 75,4 x 13,2 мм.

Основные технические особенности новинки:

Мощный процессор: сердцем смартфона станет передовой чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, который обеспечит максимальную производительность и энергоэффективность.

сердцем смартфона станет передовой чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, который обеспечит максимальную производительность и энергоэффективность. Почти незаметная складка: инженерам удалось существенно уменьшить сгиб на внутреннем дисплее.

инженерам удалось существенно уменьшить сгиб на внутреннем дисплее. Дисплеи: устройство сохранит 4,1-дюймовый внешний экран и 6,9-дюймовый внутренний.

Что известно о премиальном Galaxy Fold 8 Ultra?

Параллельно Samsung готовит премиальный складной флагман Galaxy Fold 8 Ultra. Согласно утечкам, он получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, что является заметным улучшением по сравнению с 4400 мАч в предыдущем поколении.

Несмотря на увеличение емкости аккумулятора, флагман Samsung будет существенно уступать своему главному китайскому конкуренту – Vivo X Fold 6, который оснастят аккумулятором на 7000 мАч.

Будущее за экранами-рулонами?

Настоящий технологический прорыв запланирован на первую половину 2028 года. Именно тогда Samsung совместно с подразделением Samsung Display планирует представить свой первый смартфон с выдвижным (сворачиваемым) дисплеем.

Технология основана на гибких OLED-матрицах. Вместо сгибания пополам такой экран наматывается на скрытый валик внутри корпуса и плавно выдвигается при необходимости, увеличивая площадь дисплея без каких-либо складок или заломов.

Ожидаемые характеристики первого Galaxy Z Roll:

Гибкий OLED-экран диагональю около 10 дюймов.

Классическое соотношение сторон 16:9.

Плотность пикселей на уровне 440 ppi.

Ранее Samsung уже демонстрировала подобные концепции: прототип Flex Hybrid, сочетающий механизмы складывания и раскладывания, а также Rollable Flex, способный увеличивать площадь экрана в разложенном состоянии более чем в 5 раз.