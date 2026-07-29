Galaxy Fold 8 оказался успешнее, чем прогнозировали: смартфон сметают с полок

Компания Samsung оказалась в ситуации, когда реальность оказалась гораздо ярче прогнозов. Новый широкий дизайн Galaxy Fold 8 вызвал большой интерес среди пользователей, из-за чего производитель уже столкнулся с первыми признаками дефицита во время периода предварительных заказов.

Рекордная популярность и задержки поставок

Несмотря на то, что Samsung заранее увеличила объем производства стандартной модели Galaxy Fold 8, спрос на этот компактный гаджет продолжает стремительно расти. Пока сроки доставки определенных версий уже начали сдвигаться, что свидетельствует о серьезном ажиотаже вокруг обновленного формфактора, пишет 9to5Google.

Аналитики отмечают, что компания сделала ставку именно на базовую версию, подготовив для старта 2,8 миллиона устройств. Для сравнения, премиальный Galaxy Fold 8 Ultra был выпущен тиражом в 2 миллиона единиц.

Однако даже такого запаса может не хватить для удовлетворения потребностей всех желающих. Инсайдер под ником Lanzuk на ресурсе Naver сообщает, что продажи более короткого по высоте смартфона существенно превысили ожидаемые показатели.

Региональный дефицит и эксклюзивные цвета

Проблемы с распределением товара уже ощутимы в отдельных регионах. В частности, информатор IceUniverse сообщил в социальной сети X о возможном исчезновении гаджета с полок магазинов в Южной Корее в ближайшее время.

Особенно сложная ситуация с эксклюзивными цветами. Например, вариант "Фисташка", доступный только на официальном сайте производителя, уже задерживается до октября из-за избыточного заказа.

Наряду с этим запасов модели Ultra вполне достаточно. Такая разница в спросе подчеркивает изменение предпочтений аудитории. Пользователей больше привлекают новый широкий формат и очень тонкая конструкция Galaxy Fold 8, чем максимальные характеристики более дорогой версии.

Продавцы уже предупреждают, что запасы определенного цвета могут иссякнуть еще до официального завершения периода предварительных заказов, который длится до 7 августа. Инженеры Samsung, похоже, попали в цель, предложив пользователям именно ту эргономику, которой им не хватало в предыдущих поколениях сложных устройств.