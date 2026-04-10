Владельцы Galaxy S22 Ultra потеряли доступ к своим смартфонам и никто не знает, что происходит

Пользователи Galaxy S22 Ultra сообщают о странной проблеме – после сброса настроек смартфон может заблокировать доступ и потребовать вход как корпоративное устройство. Причины этого пока остаются неясными.

Серия Galaxy S22 вышла еще в 2022 году и уже получила свое последнее крупное обновление – Android 16. После этого смартфоны должны получать только обновления безопасности еще примерно год, прежде чем потеряют официальную поддержку. Казалось бы, для владельцев этих устройств все должно работать стабильно, но в последнее время начали появляться тревожные сообщения. Об этом пишет Android police.

Почему Galaxy S22 Ultra вдруг становится "корпоративным" устройством?

По данным пользователей и профильных медиа, некоторые владельцы Galaxy S22 Ultra сталкиваются с серьезной проблемой после сброса к заводским настройкам. После перезагрузки смартфон сообщает, что им управляет организация. В результате пользователь не может войти в собственный аккаунт и фактически теряет доступ к устройству.

Как пишет Android authority, подобная ситуация обычно характерна для корпоративных смартфонов, которые выдают работникам компании. В таких случаях организация имеет контроль над устройством и может ограничивать функции или доступ. Однако в этом случае пользователи утверждают, что покупали свои смартфоны как новые в обычных розничных магазинах, а не получали их от компаний.

Проверить эти утверждения сложно, ведь в сети нет подтверждений покупки для каждого случая. В то же время проблема выглядит еще более странной из-за того, что первые подобные жалобы появились около девяти месяцев назад. То есть это не новый сбой, а скорее ситуация, которая время от времени повторяется и может задеть больше пользователей.

На данный момент нет понятного способа решить эту проблему. Повторный сброс не помогает, а причина того, как обычный смартфон может внезапно получить статус корпоративного, остается неизвестной. Есть лишь предположения, но никакого официального объяснения.

В то же время обсуждения в сети показывают, что случаев не так много, что может свидетельствовать об ограниченном масштабе проблемы. Если пользователь сталкивается с такой блокировкой, единственным реальным советом остается обращение в службу поддержки Samsung.