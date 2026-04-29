Galaxy S27 может изменить дизайн камер впервые за годы

Samsung может наконец изменить привычный дизайн своих флагманов. По слухам, серия Galaxy S27 получит новое расположение камер, что связано не только с видом, но и с поддержкой новых технологий зарядки.

Компания Samsung уже несколько лет придерживается почти одинакового дизайна своих флагманских смартфонов, ограничиваясь лишь незначительными изменениями. В частности, расположение камер в верхнем левом углу оставалось неизменным в нескольких поколениях. Об этом пишет Digitaltrends.

Почему Samsung может изменить дизайн камер?

Однако новые утечки указывают на то, что серия Galaxy S27 может отойти от этой схемы. Речь идет об изменении размещения основного модуля камер, и это решение имеет не только эстетические причины.

По предварительным данным, изменения связаны с желанием добавить поддержку магнитной беспроводной зарядки стандарта Qi2. Текущее расположение камер мешает корректному размещению магнитных элементов, необходимых для работы таких аксессуаров. Из-за этого пользователям приходится использовать специальные чехлы для совместимости.

Если Samsung интегрирует магнитную зарядку непосредственно в смартфон, это позволит использовать аксессуары без дополнительных решений. Для этого компании придется изменить конструкцию задней панели и размещения камер.

Как пишет 9to5google, такое обновление может стать одним из крупнейших в линейке Galaxy S за последние годы. Кроме технических преимуществ, оно также освежит внешний вид смартфонов и может задать новый стандарт дизайна для будущих моделей.

Впрочем, пока это только утечка, и окончательное решение еще не подтверждено. По информации источников, реализацию могут отложить из-за роста расходов. В таком случае изменения могут появиться не в Galaxy S27, а уже в следующем поколении.