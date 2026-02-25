Galaxy Unpacked 2026 пройдет 25 февраля: когда начало и как смотреть презентацию Samsung

Samsung готовится к проведению своего первого масштабного мероприятия года, посвященного выходу нового поколения мобильных устройств. Флагманская линейка смартфонов и аксессуары уже успели стать объектами многочисленных утечек информации. Официальное подтверждение технических характеристик и функций с искусственным интеллектом состоится совсем скоро во время прямой трансляции из Сан-Франциско.

Когда и как смотреть Galaxy Unpacked?

Официальная презентация Galaxy Unpacked 2026 запланирована на среду, 25 февраля 2026 года. Мероприятие начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени (что соответствует 20:00 по киевскому времени), пишет 24 Канал.

Для тех, кто не сможет посетить событие лично, Samsung организует прямую трансляцию на своем официальном сайте и YouTube-канале.

Что покажут на презентации?

Это мероприятие станет одним из важнейших технологических событий года, где главное внимание уделят трем новым смартфонам: базовому Galaxy S26, большему Galaxy S26 Plus и мощному Galaxy S26 Ultra.

Внешний вид устройств претерпит определенные изменения:

Ожидается, что Galaxy S26 Ultra получит более закругленные углы, что сделает его дизайн похожим на младшие модели линейки.

Базовая модель Galaxy S26 может получить несколько больший 6,3-дюймовый экран/

Модели S26 и S26 Plus станут тоньше, тогда как Ultra будет выделяться новым продвинутым экраном с поддержкой 10-битных цветов и специальной функцией защиты приватности, которая автоматически будет скрывать содержимое от посторонних глаз.

Внутри смартфонов будут работать процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, в зависимости от региона продажи. Несмотря на высокую производительность, ранние обзоры указывают на возможность перегрева устройств, что может приводить к ограничению мощности под нагрузкой, пишет PhoneArena.

Особого внимания заслуживают показатели аккумуляторов. Хотя энергоэффективность новых моделей выросла (до 51 – 55 часов автономной работы), долговечность самих батарей может разочаровать. Утечки указывают на то, что аккумуляторы рассчитаны лишь на 1200 циклов зарядки до потери 20 процентов емкости, тогда как прошлогодние модели выдерживали до 2000 циклов. Емкость, как ожидается, составит 4300 миллиампер-часов для S26, 4900 миллиампер-часов для S26 Plus и 5000 миллиампер-часов для Ultra, пишет ZDNET.

Кроме телефонов, Samsung представит серию наушников Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro. Они получат обновленный дизайн с металлическими вставками на ножках, что сделает их менее похожими на продукцию конкурентов. Модель Pro будет оснащена силиконовыми амбушюрами для лучшей изоляции.

Значительную часть презентации посвятят функциям искусственного интеллекта Galaxy AI, включая новые возможности для фотографии и генерации изображений благодаря партнерству с Nota AI. Смартфоны также будут иметь защиту от пыли и воды по стандарту IP68, что позволяет погружать их в пресную воду на глубину до 3 метров на время до 30 минут.

Сколько это будет стоить?

Ценовая политика в Европе может стать неприятным сюрпризом:

Ожидается, что стоимость Galaxy S26 будет стартовать от 999 евро за версию на 256 гигабайт, что на 100 евро дороже начальной цены предыдущей модели.

Galaxy S26 Plus может стоить от 1249 до 1269 евро.

Самая интересная ситуация с Galaxy S26 Ultra: базовый вариант сохранит цену прошлого года (около 1449 – 1469 евро), однако модели с большим объемом памяти (512 гигабайт и 1 терабайт) подорожают на 80 – 140 евро.

В то же время компания планирует оставить традиционные бонусы за предварительный заказ, такие как бесплатное удвоение объема памяти.

Чего ждать не стоит?

На нынешнем Unpacked не стоит ожидать гибкие смартфоны или новые часы, поскольку эти новинки обычно оставляют для летнего мероприятия.

Также стало известно об отмене или отсрочке модели Galaxy S26 Edge.