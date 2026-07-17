Google рассталась с NotebookLM, но паниковать рано

Google объявила о масштабном ребрендинге своего популярного помощника для исследований. Сервис NotebookLM, который за три года прошел путь от эксперимента до незаменимого инструмента для миллионов людей, теперь получил новое название, которое лучше соответствует современной экосистеме компании.

Все становится Gemini

NotebookLM всегда имел несколько специфическое название, но теперь Google окончательно интегрирует его в свой основной бренд искусственного интеллекта. Отныне приложение для заметок и исследований официально называется Gemini Notebook. Это решение отражает стремление поискового гиганта объединить все свои ИИ-продукты под одним известным именем. Об этом пишет издание Neowin.

Сегодня мы переименовываем NotebookLM в Gemini Notebook. Он остается отдельным продуктом, призванным стать вашим главным инструментом для исследований, но теперь он будет играть более активную роль в экосистеме Google, в частности внутри приложения Gemini и в Google Search,

– прокомментировали представители компании Google.

История успеха: от идеи до 30 миллионов пользователей

Путь этого сервиса начался в 2023 году под кодовым названием Project Tailwind. Тогда Google представила концепцию персонального помощника на конференции Google I/O. С июля 2023 года пользователи начали записываться в очередь на тестирование, а через несколько месяцев инструмент стал доступен в США, прежде чем выйти на глобальный рынок.

За три года существования NotebookLM, который теперь следует называть Gemini Notebook, стал настоящим хитом. По данным разработчиков, им уже воспользовались более 30 миллионов человек и 600 тысяч организаций по всему миру. Студенты превращают конспекты в аудио- и видеообзоры, а компании создают на его основе материалы для обучения новых сотрудников. Весь контент основан исключительно на тех источниках, которые предоставляет сам пользователь, что обеспечивает высокую точность ответов.

Новые функции для профессионалов

Помимо смены названия, Google анонсировала расширение функционала для подписчиков. В ближайшие недели все пользователи тарифа Pro получат возможность писать и выполнять программный код непосредственно в интерфейсе сервиса. Ранее эта функция была доступна только владельцам подписки AI Ultra.

Каждый блокнот теперь оснащен защищенным облачным компьютером,

– заявили разработчики Google.

Благодаря этому система получила более 100 специальных программных навыков. Это позволяет проводить более глубокие исследования и выполнять сложный анализ данных.

В будущем Gemini Notebook планируется интегрировать с режимом AI Mode в обычном поиске Google. Также пользователи уже могут синхронизировать свои блокноты между различными платформами благодаря появлению сервиса в основном приложении Gemini.