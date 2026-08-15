Google разрешила удалить логотип Gemini с изображений, созданных с помощью ИИ –, но есть один нюанс

Google добавила в Gemini новую функцию, которую пользователи ждали уже давно. Теперь изображения и видео, созданные искусственным интеллектом, могут отображаться без привычного логотипа Gemini, однако полностью избавиться от маркировки не получится.

Google разрешила пользователям Gemini отключать видимый водяной знак на изображениях и видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. Ранее каждый такой материал снабжался заметным логотипом Gemini в правом нижнем углу. Об этом пишет PCworld.

Как теперь работают водяные знаки Gemini?

Компания объявила о новой возможности 14 августа. О ней также сообщил Джош Вудворд, вице-президент Google, отвечающий за Gemini. При этом изменение касается именно видимой маркировки. Если пользователь отключает водяной знак, это не означает, что Google полностью удаляет информацию о происхождении созданного контента.

В сгенерированных материалах и в дальнейшем будут оставаться скрытые водяные знаки SynthID, а также метаданные. То есть обычный пользователь может не увидеть ни одного логотипа на изображении, но технические средства определения происхождения контента все равно могут выявить, что его создал искусственный интеллект.

"Мы стараемся найти баланс между творческим контролем и безопасностью", – пояснил Вудворд.

Какие модели поддерживают новую функцию?

Опция отключения видимой маркировки доступна не для всех инструментов Gemini. Она работает с моделью Nano Banana для создания изображений, моделью Omni для генерации видео и Lyria, которая используется для создания музыки.

Изменить настройки можно непосредственно в приложении Gemini. Для этого нужно открыть раздел"Media watermark" и выбрать один из двух вариантов – включить или отключить видимый водяной знак. После отключения логотип Gemini больше не будет появляться на соответствующем сгенерированном контенте.

В то же время новая настройка доступна не во всех странах мира. Google не будет показывать переключатель в странах, где законодательство требует обязательного использования видимых водяных знаков для контента, созданного искусственным интеллектом.

Почему Google оставляет скрытую маркировку?

Видимый логотип Gemini был простым способом сообщить зрителю, что изображение создано ИИ. Однако у такого подхода есть очевидный недостаток – он влияет на внешний вид самого изображения.

Возможность убрать логотип дает пользователям больше свободы при использовании сгенерированного контента. Например, видимый знак может быть нежелателен в творческих проектах, презентациях или материалах, где он нарушает композицию.

Однако Google не отказывается от технологии SynthID. Скрытый водяной знак остается частью созданного материала даже после отключения его видимого аналога. SynthID разработан для того, чтобы маркировать контент на уровне, незаметном для человеческого глаза. Это позволяет сохранять информацию о происхождении материала без необходимости накладывать на него большой логотип.

Таким образом, Google фактически разделила две задачи – внешнюю маркировку для человека и техническую идентификацию контента.

Пользователи сами просили убрать логотип

Отключение видимого водяного знака не стало случайным решением Google. Эта возможность входила в десятку самых востребованных функций Gemini, которые пользователи просили добавить. Ранее все изображения и видео, созданные Gemini, получали характерный логотип в правом нижнем углу. Он сразу позволял определить, что материал был создан генеративным ИИ.

Теперь Google позволила пользователям самостоятельно решать, нужен ли им такой визуальный маркер. Генератор изображений ChatGPT не добавляет к созданным изображениям или видео видимых водяных знаков. В то же время такой контент также может содержать скрытые водяные знаки.

Таким образом, в этом аспекте Google теперь приближается к подходу OpenAI, позволяя пользователям получать материалы без заметного логотипа, но не отказываясь от скрытой маркировки. В Claude ситуация иная. Настольное приложение Anthropic не имеет встроенного генератора изображений, поэтому прямого аналога Gemini в нем нет.

Почему вопрос водяных знаков стал особенно важным?

Решение Google появилось в момент, когда тема маркировки ИИ-контента стала особенно актуальной. На этой же неделе Anthropic объявила, что будущие модели Claude смогут добавлять скрытые водяные знаки ко всему сгенерированному тексту. Компания связывает такой подход с требованиями европейского законодательства.

Речь идет о правилах, предусмотренных Актом Европейского Союза об искусственном интеллекте. Новые требования предусматривают использование методов, позволяющих идентифицировать контент, созданный или измененный с помощью ИИ.

В технологической индустрии постепенно формируется консенсус относительно необходимости хотя бы какого-то способа маркировки такого контента. Причина заключается не только в борьбе с подделками. Важно также иметь возможность установить происхождение изображения, видео или текста, когда пользователи больше не могут определить его авторство только по внешнему виду.

При этом видимый логотип и скрытый цифровой водяной знак выполняют разные функции. Первый напрямую сообщает человеку о происхождении материала, тогда как второй предназначен для технического обнаружения.

Именно поэтому Google решила позволить пользователям удалять видимый элемент, но сохранять скрытую маркировку. В результате созданный Gemini контент может выглядеть как обычное изображение или видео без логотипа, но его происхождение не обязательно будет невозможно установить с помощью специальных технологий.