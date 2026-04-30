Google добавил в Gemini создание файлов одним запросом

Gemini получил новую функцию, которая позволяет создавать файлы различных форматов непосредственно в чате. Это упрощает работу с документами и избавляет от необходимости копировать текст в сторонние программы.

Компания Google добавила к своему ИИ-инструменту Gemini возможность генерировать файлы непосредственно во время общения в чате. Функцию анонсировали в среду, и она должна упростить выполнение рутинных задач, связанных с подготовкой документов. Об этом пишет CNET.

Как работает новая функция создания файлов в Gemini?

Ранее Gemini мог создавать текст в чате, но пользователям приходилось вручную копировать его в нужный редактор – например, текстовый процессор или таблицу. Кроме этого, часто возникала необходимость дополнительно форматировать материал под собственные требования.

Теперь достаточно сформулировать запрос с нужным форматом файла – например, "сгенерируй PDF" – и система самостоятельно создаст готовый документ. Это значительно экономит время и уменьшает количество шагов в работе.

Как пишет 9to5google, во время тестирования функции Gemini без проблем создал простой список покупок. После дополнительного запроса этот список был автоматически оформлен в PDF-файл. Уже через несколько секунд пользователь получил готовый документ с базовым дизайном, который можно сразу отправить себе на электронную почту.

В Google отмечают, что большинство форматов можно загрузить прямо из чата. В отдельных случаях файлы нужно экспортировать в Google Drive, но это занимает всего один клик.

Среди форматов, которые поддерживает Gemini, есть:

– Google Docs

– Google Sheets

– Microsoft Word (.docx)

– PDF

– TXT

– RTF

– Microsoft Excel (.xlsx)

– CSV

– LaTeX

– Markdown

Функция создания файлов постепенно становится доступной для всех пользователей приложения Gemini в мире.