Google продемонстрировала роботов, которые уже убирают, закручивают лампочки и выполняют бытовые дела

Google представила новую платформу для роботов, которая позволяет им выполнять сложные физические задачи с помощью искусственного интеллекта. Компания считает это еще одним важным этапом на пути к созданию универсальных роботов.

Google DeepMind анонсировала платформу Gemini Robotics 2 – новую версию своей системы искусственного интеллекта для управления роботами. В отличие от предыдущей модели, новинка обеспечивает так называемое "интеллектуальное управление всем телом", поэтому роботы могут не только точно манипулировать предметами руками, но и координировать движения всего корпуса. Об этом пишет Engadget.

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Что изменилось в Gemini Robotics 2?

Вместе с анонсом компания опубликовала видео, на котором роботы выполняют различные бытовые задачи. Среди них – уборка мусора, перенос лейки для полива, вставка аудиокассеты в магнитофон, закручивание лампочки и завязывание пакета с мусором.

В Google подчеркивают, что это реальные кадры работы "полностью автономных" роботов в режиме реального времени. Предыдущая версия Gemini Robotics уже позволяла роботизированным манипуляторам выполнять деликатные операции, например, закрывать пакеты с застежкой или складывать оригами. Однако тогда система управляла только роботизированными руками.

Gemini Robotics 2 работает гораздо сложнее. Внутри роботов одновременно функционируют несколько моделей искусственного интеллекта, каждая из которых отвечает за отдельные задачи. В частности, система использует модель компьютерного зрения и понимания речи для анализа окружающей среды, а также две отдельные модели "зрение – речь – действие", которые отвечают за управление движениями всего тела и манипуляции руками. Такий мультимодальний підхід дозволяє роботам краще сприймати обстановку і координувати свої дії.

Несмотря на впечатляющую демонстрацию, Google подчеркивает, что нынешние роботы не являются универсальными помощниками.

Каждое действие, показанное в видео, система проходила отдельное обучение. Для этого использовали сочетание дистанционного управления роботами людьми, видеопримеров и компьютерного моделирования. То есть робот не способен автоматически выполнять любую новую задачу только на основе общих знаний.

В Google DeepMind называют это очередным шагом к созданию так называемого "физического AGI" – универсального искусственного интеллекта, который сможет выполнять любые физические действия на уровне человека. Представители компании отметили, что именно в этом заключается долгосрочная цель проекта.

Безопасность стала одним из главных вызовов

В Google признают, что использование искусственного интеллекта в роботах сопряжено с дополнительными рисками. Если языковая модель может ошибиться при ответе на вопрос, то ошибка большого человекоподобного робота способна представлять опасность для людей.

Именно поэтому компания уделяет особое внимание системам защиты. Для Gemini Robotics 2 реализована многоуровневая система предохранителей, которая контролирует работу моделей искусственного интеллекта. Кроме того, Google представила новый тест ASIMOV-Agentic. Он призван оценивать, могут ли определенные команды или сценарии привести к опасным последствиям еще до того, как робот начнет их выполнять.

Руководитель направления робототехники Google DeepMind Каролина Парада объяснила важность такого подхода. "Вопрос безопасности становится еще важнее, потому что роботы будут работать в гораздо большем количестве различных ситуаций. Будет возникать много неопределенности, поэтому мы хотим гораздо глубже понять все аспекты безопасности", – сказала она в комментарии Wired.

Google более осторожна, чем конкуренты

В компании подчеркивают, что до появления потребительских роботов еще далеко. Gemini Robotics 2 находится на ранней стадии развития, и Google пока не планирует в ближайшее время выпускать таких роботов на массовый рынок.

На этом фоне подход Google существенно отличается от заявлений Tesla. Илон Маск ранее прогнозировал, что роботы Optimus станут "крупнейшим продуктом в истории компании" и принесут около 10 триллионов долларов дохода. Он также обещал, что к 2026 году будет изготовлено 50 000 – 100 000 роботов Optimus, а к концу 2025 года около 1 000 из них уже будут работать на производстве.

Однако эти прогнозы пока не оправдались. Кроме того, одна из самых громких демонстраций Optimus вызвала споры после сообщений о том, что во время презентации роботами дистанционно управляли операторы.

На этом фоне Google делает акцент именно на автономности своих систем, хотя и признает, что до создания универсальных роботов, способных выполнять любую человеческую работу, еще предстоит преодолеть немало технических вызовов.