Учёные обнаружили главный ген, отвечающий за развитие человека

Учёные сделали значительный шаг в понимании того, как именно зарождается человеческая жизнь на молекулярном уровне. Исследование механизмов раннего эмбриогенеза выявило конкретный участок ДНК, который действует как генеральный переключатель, активируя программу формирования человеческого организма из одной оплодотворённой клетки.

Почему ген NANOG считается ключом к пониманию жизни?

Группа исследователей идентифицировала ген, который управляет началом формирования человеческого тела на стадии эмбриона. Этот генетический элемент получил название NANOG в честь кельтской мифической страны вечной молодости Тир на Ног, поскольку его активность делает стволовые клетки фактически бессмертными. Хотя учёные уже знали о роли этого гена из экспериментов на животных, новые данные свидетельствуют о том, что у людей он выполняет принципиально иную и гораздо более важную функцию, пишет издание New Scientist.

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Лучшее понимание поможет исследованиям стволовых клеток и регенеративной медицине, и это может оказать трансформационное влияние, способное изменить всю нашу жизнь,

– прокомментировала Кэти Ниакан из Кембриджского университета.

Команда учёных под руководством Ниакан использовала технологию точного редактирования нуклеотидов CRISPR, чтобы исследовать работу NANOG в оплодотворённых человеческих яйцеклетках. Когда яйцеклетка начинает делиться, её клетки обычно выбирают один из трёх путей: формирование плаценты, желточного мешка или непосредственно самого эмбриона.

Эксперименты, приведенные в исследовании в журнале bioRxiv, показали поразительную разницу между видами: когда исследователи отключили NANOG у мышей, это привело лишь к проблемам с формированием желточного мешка. Однако когда аналогичную манипуляцию провели с человеческими клетками, ни одна из них не смогла начать развитие по сценарию формирования тела человека.

Что это нам дает

Это открытие имеет колоссальное значение для репродуктивной медицины, в частности для процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сегодня специалисты выбирают эмбрионы для имплантации преимущественно по их внешнему виду под микроскопом. Однако Кэти Ниакан отмечает, что даже если эмбрион выглядит здоровым, в 50 процентах случаев он не обладает потенциалом для успешной приживления. Понимание роли генетических маркеров, таких как NANOG, позволит врачам значительно точнее определять жизнеспособность зародыша и повысить шансы на успешную беременность.

Ученые подчеркивают важность метода, который они применили. В отличие от классического CRISPR, который разрезает цепочки ДНК и может вызвать непредсказуемые мутации, редактирование оснований позволяет изменять только одну "букву" генетического кода за раз. Это существенно снижает риск возникновения хромосомных аномалий.

Несмотря на это, технология по-прежнему сталкивается с проблемой мозаицизма, когда редактирование происходит лишь в части клеток эмбриона. В исследованиях группы Дитера Эгли из Колумбийского университета этот показатель достигал 80 процентов, а команде Ниакана удалось снизить его лишь до 50 процентов, что все еще слишком много для клинического применения.

Технология к этому ещё не готова,

– заявила Мэри Герберт из Университета Монаша в Мельбурне.

Эксперты, в числе которых и Робин Ловелл-Бэдж из Института Фрэнсиса Крика, поддерживают мнение, что в настоящее время редактирование генов у детей является неэтичным. Они призывают к расширению фундаментальных исследований, результаты которых должны быть открыты для публичного обсуждения. Только после решения технических проблем с мозаицизмом и детального изучения функций каждого гена можно будет говорить о безопасном исправлении наследственных заболеваний на стадии эмбриона.

Исследование NANOG стало первым случаем успешного применения высокоточного редактирования для изучения функций генов в здоровых человеческих зародышах, что закладывает фундамент для будущих прорывов в медицине.