Когда исчезнет человечество?

Математики использовали неоднозначную статистическую формулу, чтобы предсказать время возможного исчезновения человечества как вида. Этот расчет, известный как "аргумент Судного дня", основан на оценке, согласно которой за всю историю на Земле уже проживало примерно 117 миллиардов человек. Об этом пишет издание Scientific American.

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Исследователи предполагают, что люди, живущие сегодня, занимают случайное место на временной шкале человечества, а не чрезвычайно раннее. Согласно этому предположению, существует 95-процентная вероятность того, что 117 миллиардов людей, которые уже жили, составляют по крайней мере пять процентов всех представителей нашего вида, которые когда-либо будут существовать. Поскольку 100 процентов в 20 раз превышают 5 процентов, математики умножили 117 миллиардов на 20. В результате они получили максимальную численность человеческой популяции на уровне около 2,34 триллиона человек.

Принцип Коперника в демографии

В основе этого расчёта лежит так называемый принцип Коперника. Это научная идея о том, что люди не занимают особого или привилегированного положения во Вселенной. Чтобы лучше объяснить эту теорию, исследователи предлагают представить всех людей, которые когда-либо будут жить, выстроенными на гигантской временной шкале — от первого родившегося человека до последнего.

Сторонники теории сравнивают ситуацию с извлечением пронумерованного шарика для пинг-понга из одной из двух коробок. Одна коробка содержит 10 шариков, а другая — 100 000. Если вы вытащите шарик с номером четыре, то вполне естественно предположите, что он из меньшей коробки, поскольку там шансы вытащить такое малое число значительно выше. По логике "аргумента судного дня" то же самое относится и к человечеству. Если когда-то на Земле проживало около 117 миллиардов человек, то статистически более вероятно, что общее количество людей останется относительно ограниченным, а не будет бесконечно расширяться по всей галактике.

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Критические взгляды и технологические переменные

Несмотря на математическую строгость, теория остается крайне спорной, и многие ученые ее отвергли. Критики отмечают, что допущения, лежащие в основе расчётов, слишком упрощены и игнорируют множество факторов, способных кардинально изменить будущее человечества. В частности, модель мгновенно теряет смысл, если люди начнут колонизировать другие планеты, разработают принципиально новые технологии или смогут выживать в течение миллионов лет.

Однако сторонники настаивают, что полученное число 2,34 триллиона является статистическим верхним пределом. Учитывая текущие темпы рождаемости, человечество достигнет этой отметки примерно через 17 100 лет. Это означает, что существует 95-процентная вероятность исчезновения нашего вида в течение этого периода — будь то из-за климатических изменений, ядерной войны, пандемии или другой глобальной катастрофы.

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Наступит ли кризис раньше?

Хотя 17 100 лет кажутся отдаленным будущим, некоторые исследования рисуют более мрачную картину в краткосрочной перспективе. В частности, научная работа, опубликованная в мае, предупредила о возможном коллапсе мирового населения уже к 2064 году. Это может произойти из-за климатического коллапса, пандемий, глобальных конфликтов или острого дефицита ресурсов.

Учёные смоделировали ситуацию, при которой основные экологические кризисы внезапно наложили бы суровые ограничения на способность Земли поддерживать жизнь. При условии консервативного наихудшего сценария, когда устойчивая емкость планеты внезапно снизится примерно до двух миллиардов человек, модель предсказывает стремительное сокращение населения мира.

Не спешите пугаться

Стоит отметить, что исследователи не называют это точным прогнозом. Они описывают свою работу как иллюстративный математический сценарий, демонстрирующий, насколько чувствительной может быть динамика популяции к резким глобальным изменениям. Таким образом, человечество оказалось между двумя угрозами: статистическим пределом выживания вида в далеком будущем и риском экологического коллапса уже в течение жизни следующих поколений.