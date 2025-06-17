Гендиректор OpenAI хочет забрать "значительную часть" мировой энергии на питание ИИ

Сам Альтман, генеральный директор OpenAI, недавно высказал мнение о том, что значительная доля мировой электроэнергии должна быть направлена на поддержку работы систем искусственного интеллекта. Его слова, озвученные на конференции AMD, вызывают дискуссии относительно будущего энергетических ресурсов и экологических последствий развития ИИ-технологий.

Энергетические аппетиты Альтмана

Недавно на конференции AMD по вопросам искусственного интеллекта Сам Альтман, основатель и руководитель OpenAI, сделал резонансное заявление. Он заявил, что в будущем значительная часть электроэнергии на всей планете, вероятно, будет использоваться для вычислений, связанных с ИИ. Эта идея была озвучена в диалоге с генеральным директором AMD Лизой Су, которая поинтересовалась, будет ли когда-то достаточно графических процессоров для таких масштабных задач. Альтман с улыбкой ответил, что теоретически такой сценарий вполне возможен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Заявление Альтмана вызывает беспокойство, ведь искусственный интеллект уже сейчас требует огромных объемов энергии. Например, по данным исследований Университета Калифорнии в Риверсайде и издания Washington Post, только ChatGPT потребляет около 40 миллионов киловатт энергии ежедневно. Этого хватило бы, чтобы обеспечить электричеством Эмпайр-Стейт-Билдинг в течение полутора лет или зарядить восемь миллионов смартфонов. И это без учета сотен других систем AI, которые также нагружают энергетическую сеть.

Ранее Альтман в своем блоге также пытался объяснить энергопотребление ChatGPT, отметив, что один запрос к системе использует примерно 0,34 ватт-часа, что можно сравнить с несколькими секундами работы духовки. Однако такие данные разбивают потребление на минимальные единицы, не отмечая, общее количество пользователей и их запросов. Это не отражает реального масштаба влияния на энергетические ресурсы. К тому же традиционные методы генерации электроэнергии часто зависят от ископаемого топлива, что усиливает экологические проблемы.

Кроме того, на конференции AMD упоминались недавние сбои в работе ChatGPT, которые, как некоторые предполагают, могли произойти из-за недостатка вычислительных мощностей. Ранее в этом году Альтман уже признавал, что OpenAI столкнулась с дефицитом GPU, необходимых для работы больших языковых моделей. Это лишь подчеркивает, насколько остро стоит проблема доступа к ресурсам для поддержки ИИ.

Пока лидеры отрасли, такие как Альтман и Су, продолжают активно развивать искусственный интеллект, вопросы энергетической устойчивости и экологического воздействия остаются открытыми. Похоже, что аппетиты ИИ будут только расти, и миру придется искать баланс между технологическим прогрессом и сохранением ресурсов планеты.