Getty Images нашла способ заработать на OpenAI, вместо борьбы в судах

Мир искусственного интеллекта вновь перевернул правила игры. Компания, которая еще недавно судилась с разработчиками генеративного ИИ и опасалась потерять бизнес из-за новых технологий, неожиданно изменила курс. Инвесторы отреагировали мгновенно – акции компании выросли на 200%.

Акции Getty Images продемонстрировали один из самых ярких скачков в этом году после объявления о сотрудничестве с OpenAI, сообщает Bloomberg.

Смотрите также : Грядет нечто грандиозное: OpenAI готовит GPT-5.6 значительно раньше, чем ожидалось

На предрыночных торгах в понедельник акции компании подскочили примерно на 200%, что стало резким контрастом по сравнению с предыдущими месяцами, когда инвесторы активно распродавали акции из-за угрозы со стороны искусственного интеллекта.

Причиной такого ажиотажа стало соглашение между Getty Images и OpenAI, о котором стороны сообщили 22 июня. Согласно официальному заявлению Getty, фотографии из её библиотеки будут интегрированы в функции поиска и просмотра контента в ChatGPT.

Хотя финансовые условия сотрудничества стороны не раскрыли, сам факт партнерства стал важным сигналом для рынка. Особенно с учетом того, что Getty Images долгое время занимала жесткую позицию в отношении генеративного искусственного интеллекта.

Почему инвесторы так отреагировали

Реакция рынка объясняется непростым положением Getty Images в последние годы. Инвесторы опасались, что генераторы изображений на основе искусственного интеллекта постепенно вытеснят традиционные фотобанки.

Такие сервисы, как ChatGPT, Midjourney и другие генераторы изображений, способны создавать реалистичные иллюстрации без привлечения фотографов или покупки лицензионных фотографий. Из-за этого акции Getty оказались под сильным давлением.

Только в 2026 году котировки компании упали примерно на 55%. Торги в пятницу завершились на уровне всего 61 цента за акцию.

На этом фоне сделка с OpenAI фактически изменила настроение инвесторов. Рынок увидел возможность того, что Getty не проиграет борьбу с искусственным интеллектом, а найдет новый способ зарабатывать на своей огромной библиотеке контента.

Getty долго боролась с генеративным ИИ

Партнерство выглядит особенно символическим из-за прежней позиции компании. Когда генеративный ИИ начал активно набирать популярность, Getty Images стала одним из самых громких критиков этой технологии.

Компания неоднократно выражала обеспокоенность использованием авторского контента для обучения моделей искусственного интеллекта.

Getty даже создала собственный генератор изображений на базе ИИ, пытаясь предложить более контролируемую альтернативу. Кроме того, компания подала иск против Stability AI — разработчика популярной системы генерации изображений Stable Diffusion.

Споры между разработчиками ИИ и владельцами авторских прав стали одной из главных тем индустрии последних лет. Фотографы, художники и медиакомпании регулярно обвиняют технологические компании в использовании их работ без надлежащей компенсации.

OpenAI активно скупает лицензии на контент

Соглашение с Getty Images вписывается в более широкую стратегию OpenAI. В последние годы компания активно заключает лицензионные соглашения с медиаорганизациями, издателями и владельцами контента. Таким образом OpenAI стремится легально получать доступ к материалам для своих продуктов и одновременно снижать риски судебных исков.

Особенно важно это сейчас, когда OpenAI активно расширяет своё присутствие в сферах видео, рекламы и поиска информации.

Впрочем, ключевые вопросы остаются открытыми. Стороны не уточнили, будет ли OpenAI использовать фотографии Getty для обучения будущих моделей искусственного интеллекта. Также не разглашаются финансовые детали сотрудничества.

Компания по-прежнему переживает непростой период

Несмотря на рыночную эйфорию, Getty Images по-прежнему находится в сложном финансовом положении. В мае компания отчиталась о результатах первого квартала, которые оказались ниже ожиданий аналитиков.

Параллельно Getty ожидает одобрения масштабной сделки по приобретению конкурента Shutterstock стоимостью 3,7 миллиарда долларов.

Именно поэтому инвесторы восприняли партнерство с OpenAI не только как отдельную сделку, но и как потенциальный сигнал о новом направлении развития бизнеса. Если фотобанк сможет превратить угрозу со стороны искусственного интеллекта в источник дохода, это может существенно изменить его перспективы на рынке цифрового контента.