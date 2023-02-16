Прошлой ночью мимо Земли пролетел астероид размером до 10 футбольных полей

Астероид (199145) 2005 YY128 прошел рядом с планетой на расстоянии 4,5 миллиона километров 15 февраля. Расчеты заранее показывали, что он не представляет нам угрозы.

Расстояние до астероида в 12 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Ученые не уверены, насколько он велик – оценки варьируются от 580 до 1300 метров.

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Что о нем известно

Средний размер астероида оценивается примерно в 944 метра. Это примерно вдвое шире высоты Всемирного торгового центра Нью-Йорка.

NASA классифицирует астероид как сближающийся с Землей объект (NEO), поскольку его орбита проходит в пределах определенных 30 миллионов миль к Земле, что составляет 48 миллионов километров.

(NEO), поскольку его орбита проходит в пределах определенных 30 миллионов миль к Земле, что составляет 48 миллионов километров. Также он входит в список "потенциально опасных" (PHO), поскольку более 150 метров.

Несмотря на такую классификацию, астероид, похоже, не представляет никакой угрозы нашей планете в ближайшем будущем. Ученые могут точно рассчитать траекторию астероида более чем на 100 лет вперед и астероид не приблизится ближе, чем вчерашний пролет, к 2171 году, когда он пролетит 28 сентября в 10 миллионов километров.

Астероид (199145) 2005 YY128 был открыт в 2005 году учеными с помощью обсерватории Китт Пик в Аризоне. За ним следили в Центре малых планет Международного астрономического союза в Смитсоновской астрофизической обсерватории в Кембридже, штат Массачусетс, а также ученые со всего мира.