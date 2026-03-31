В пустыне Гоби нашли гигантскую стену: ее назначение оказалось неожиданным

В Монголии исследователи переосмыслили роль огромной стены, которая простирается через пустыню Гоби. Новые данные показывают, что она служила не только оборонительным сооружением, но и инструментом контроля территорий, ресурсов и передвижения людей.

Об этом рассказывает издание Daily Galaxy.

Смотрите также Самый большой курган в Скандинавии - это не захоронение: новое исследование ставит под сомнение историю

Было ли это только оборонительное сооружение?

Археологи получили новые данные об одной из наименее изученных частей масштабной средневековой системы укреплений в Восточной Азии. Речь идет о так называемой Гобийской стене – участок большого оборонительного комплекса, растянувшегося примерно на 4000 километров по территориям северного Китая, Монголии и частично Сибири.

Долгое время этот сегмент оставался без внимания исследователей. Однако новое исследование сосредоточилось на отрезке длиной 321 километр, чтобы выяснить его происхождение и функции. Оказалось, что основной этап строительства и использования приходится на период государства Си Ся, которое контролировал тангутский народ. Это была эпоха значительных политических изменений и активного формирования пограничных систем.

Результаты, опубликованы в журнале Land, подтверждают, что эта часть стены хорошо вписывается в общий исторический контекст X – XIII веков. Вдоль сооружения обнаружили остатки гарнизонов, что указывает на ее принадлежность к сложной и организованной инфраструктуре контроля.

Исследователь профессор Гидеон Шелах-Лави отметил, что стена выполняла значительно более широкую роль, чем просто защита от врагов. Она фактически служила механизмом управления регионом. Через нее контролировали перемещение людей, торговые пути и доступ к ключевым ресурсам – в частности воды и древесины.

Особенности строительства также о многом говорят. Стена возведена преимущественно из утрамбованной земли с использованием местного камня и древесины. Ее маршрут не был случайным: укрепления и форты располагались вблизи водных источников и естественных проходов, например горные перевалы. Это позволяло эффективно наблюдать за движением и контролировать территорию.

Интересно, что жизнь вокруг этой инфраструктуры не прекратилась после упадка государства Си Ся. Археологи зафиксировали следы человеческой активности, которые датируются периодом от II века до нашей эры вплоть до XIX века нашей эры. Найденные артефакты свидетельствуют: этот маршрут оставался важным на протяжении многих веков.

По мнению исследователей, это открытие меняет представление о средневековых границах. Они были не статичными линиями обороны, а гибкими системами управления, которые позволяли контролировать территории, ресурсы и население в сложных условиях.