Про це розповідає видання Daily Galaxy.

Чи була це лише оборонна споруда?

Археологи отримали нові дані про одну з найменш вивчених частин масштабної середньовічної системи укріплень у Східній Азії. Йдеться про так звану Гобійську стіну – ділянку великого оборонного комплексу, що розтягнувся приблизно на 4000 кілометрів територіями північного Китаю, Монголії та частково Сибіру.

Гобійська стіна

Довгий час цей сегмент залишався поза увагою дослідників. Однак нове дослідження зосередилося на відрізку довжиною 321 кілометр, щоб з'ясувати його походження та функції. Виявилося, що основний етап будівництва і використання припадає на період держави Сі Ся, яку контролював тангутський народ. Це була епоха значних політичних змін і активного формування прикордонних систем.

Результати, опубліковані у журналі Land, підтверджують, що ця частина стіни добре вписується у загальний історичний контекст X – XIII століть. Уздовж споруди виявили залишки гарнізонів, що вказує на її належність до складної й організованої інфраструктури контролю.

Гобійська стіна та її розріз

Дослідник професор Гідеон Шелах-Лаві наголосив, що стіна виконувала значно ширшу роль, ніж просто захист від ворогів. Вона фактично слугувала механізмом управління регіоном. Через неї контролювали переміщення людей, торгові шляхи та доступ до ключових ресурсів – зокрема води та деревини.

Особливості будівництва також багато про що говорять. Стіна зведена переважно з утрамбованої землі з використанням місцевого каменю та деревини. Її маршрут не був випадковим: укріплення та форти розташовувалися поблизу водних джерел і природних проходів, як-от гірські перевали. Це дозволяло ефективно спостерігати за рухом і контролювати територію.

Частина Гобійської стіни

Цікаво, що життя навколо цієї інфраструктури не припинилося після занепаду держави Сі Ся. Археологи зафіксували сліди людської активності, які датуються періодом від II століття до нашої ери аж до XIX століття нашої ери. Знайдені артефакти свідчать: цей маршрут залишався важливим протягом багатьох століть.

На думку дослідників, це відкриття змінює уявлення про середньовічні кордони. Вони були не статичними лініями оборони, а гнучкими системами управління, які дозволяли контролювати території, ресурси та населення в складних умовах.