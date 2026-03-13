Гольфстрим смещается на север – ученые бьют тревогу

Одно из важнейших океанических течений планеты – Гольфстрим – постепенно смещается на север. Ученые считают, что это может свидетельствовать об ослаблении глобальной системы циркуляции Атлантики, которая играет ключевую роль в формировании климата Европы и Северного полушария.

Gulf Stream – мощное теплое течение в Северной Атлантике – является частью значительно большей системы океанических потоков, известной как Atlantic Meridional Overturning Circulation. Эту систему иногда называют "океаническим конвейером", ведь она переносит теплую соленую воду из тропиков на север в Европу, обеспечивая мягкий климат на континенте. Об этом пишет Iflscience.

Приближается ли перелом в климатической системе Атлантики?

Последние исследования показывают, что Гольфстрим постепенно смещается от побережья Северной Америки на север. Если тенденция сохранится, это может означать ослабление AMOC – процесса, который уже вызывает серьезное беспокойство среди климатологов.

По оценкам ученых, сила этой циркуляции уменьшилась примерно на 15 процентов с 1950-х годов. Причинами называют повышение температур океана и таяние ледников Гренландии, что меняет соленость и плотность воды – ключевые факторы работы системы.

Полный коллапс AMOC не означал бы мгновенного ледникового апокалипсиса, как в фильме The Day After Tomorrow, но последствия были бы серьезными. Европа могла бы резко потерять значительную часть тепла, что привело бы к снижению температур и изменениям погодных условий во многих регионах Северного полушария.

Исследователи из Utrecht University использовали компьютерные модели и спутниковые данные, чтобы понять взаимодействие течений. Оказалось, что с начала 1990-х годов Гольфстрим уже заметно сместился на север вблизи мыса Хаттерас в Северной Каролине. Это может быть признаком того, что AMOC постепенно ослабевает.

Как пишет Livescience, моделирование также показывает, что при дальнейшем ослаблении системы течение может сместиться еще дальше. В определенной зоне Атлантики оно сначала медленно будет двигаться на север на сотни километров в течение веков, а затем может резко "прыгнуть" еще примерно на 200 километров всего за несколько лет. Такое изменение значительно превышает естественные колебания ее положения.

Ученые считают, что подобный резкий сдвиг может стать сигналом приближения критической точки – момента, после которого система изменится необратимо. Хотя среди исследователей нет единого мнения относительно того, произойдет ли полный коллапс в ближайшее время, наблюдение за положением Гольфстрима может помочь предсказать опасные изменения климата.