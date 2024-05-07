Google упрощает пользование ИИ Gemini настолько, что теперь почти ничего не нужно делать

В браузере Chrome появились специальные ярлыки адресной строки, которые позволят выбирать, где именно вы хотите осуществить поиск. В конце апреля в тестовую версию добавили новый ярлык, который отвечает за взаимодействие с искусственным интеллектом Gemini от Google. Теперь он поступил в стабильную версию для всех. Попробуйте.

Как это работает

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, вам нужно нажать правой кнопкой мыши на строке адреса, где вы обычно вводите все свои запросы, а затем ввести символ "@". После этого внизу развернется небольшая панель, которая предложит стандартный поиск в Google, поиск по закладкам, истории и открытых вкладках (полезно, если их очень много и надо найти конкретную).

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Но в новом обновлении добавлен ярлык Gemini. Он позволяет вам вводить ваши запросы к искусственному интеллекту, не посещая для этого отдельный сайт. Сюда можно вписать любой запрос, начав диалог. Система автоматически перебросит вас к чат-боту, где он ответит вам.



Gemini в поисковой строке Chrome / Фото 9to5Google

Существует также более длинный и менее удобный способ: самостоятельно вписать в строку поиска "@gemini", а затем после пробела ввести свой запрос к ИИ. Однако нет смысла это делать, поскольку браузер сразу после @ предлагает выбрать диалог с Gemini. Компания показала в видео, как это работает.

Функция работает в Chrome версии 124. Поэтому обновляйте браузер и попробуйте эту функцию.

Мы испытали ее, но, похоже, пока Google не довел ее до идеального состояния, ведь после запроса на украинском языке Gemini превратил текст в набор случайных символов, которые ИИ не понимает. В случае английского языка все работает хорошо.



Запрос на украинском превратился в набор случайных символов / Скриншот 24 Канала

Стоит отметить, что эта функция работает только в десктопной версии, но не в мобильной.