Семейство искусственных интеллектов Google Gemini 25 полностью готово и выходит из тестирования

Google объявил о выходе из тестового режима своих новых мощных моделей Gemini 2.5 Pro и 2.5 Flash, а также представляет полностью новую модель с меньшей производительностью, но также и более низкой стоимостью, Gemini 2.5 Flash-Lite. Эти обновления делают ИИ от Google более конкурентоспособным и доступным для разработчиков и пользователей.

Новые модели Gemini 2.5: мощность и доступность

Несмотря на то, что первые модели Gemini 2.5 вышли еще раньше и были доступны в чат-боте, все это время они предоставлялись в тестовом режиме с соответствующей пометкой и с определенными ограничениями. Теперь же они доступны для широкого использования после доработок и исправлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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Версия 2.5 Pro, после доработок, базируется на обновлении от 5 июня, которое решило проблемы, обнаруженные во время конференции Google I/O.

В то же время Gemini 2.5 Flash, оставивший предварительный просмотр еще на I/O, теперь доступен в стабильной сборке от 17 апреля.

Для тех, кто ищет бюджетные решения, Google представил предварительную версию Gemini 2.5 Flash-Lite. Эта модель значительно дешевле других: стоимость текстовых, графических и видеовходных данных составляет треть от цены 2.5 Flash, а исходные токены стоят менее шестой части. Flash-Lite предназначен для обработки больших объемов данных, например, для перевода или классификации, где важна скорость. Однако его базовые показатели в сложных задачах, таких как решение логических вопросов, остаются низкими - только 5,1% на тесте Humanity's Last Exam.

В Flash-Lite также есть режим Thinking. При его активации модель тратит больше времени на обработку запросов, но показатели значительно возрастают. Например, в математическом тесте AIME 2025 результат повышается с 49,8% до 63,1%, а способность находить информацию в больших документах почти удваивается.