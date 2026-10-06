Google готовит Gemini к звонкам вашим близким вместо вас

Google расширяет возможности Gemini для телефонных звонков. Функция, которая изначально предназначалась для общения с компаниями, может найти гораздо более личное применение.

Google, похоже, готовит новое расширение функции Call for Me в Gemini, которое позволит искусственному интеллекту звонить не только в компании, но и личным контактам пользователя. Об этом пишет AndroidPolice.

Сможет ли Gemini звонить вашим друзьям и родственникам?

На потенциальное появление такой возможности обратили внимание после анализа свежего обновления приложения Phone. Android Authority исследовала скрытые элементы тестовой версии и обнаружила интерфейс, демонстрирующий сценарии звонков людям из списка контактов.

Среди примеров фигурируют контакты с именами "John" и "Mom". Gemini может получить возможность самостоятельно позвонить такому человеку, задать простой вопрос или передать заранее заданное сообщение. В то же время функция пока не работает даже в измененных тестовых сборках. Поэтому речь идет именно о признаках разработки, а не о готовой функции, доступной владельцам смартфонов.

Как работает Call for Me сейчас?

Функция Call for Me появилась вместе с Pixel 11 в прошлом месяце. Ее первоначальная концепция была значительно проще – Gemini должен был совершать телефонные звонки в компании вместо пользователя.

Например, искусственный интеллект может позвонить в компанию, чтобы договориться о встрече или изменить уже существующую запись. Таким образом, человеку не нужно самостоятельно ждать на линии и общаться с оператором.

Подобный подход Google уже использует в других функциях телефонного приложения. Автоматизация звонков может быть полезна в ситуациях, когда нужно получить простую информацию или выполнить стандартное административное действие.

Однако реакция на Call for Me оказалась неоднозначной. Часть пользователей оценила возможность сэкономить время, тогда как другие обратили внимание на потенциальные социальные последствия этой технологии. Если Gemini начнет звонить не только в компании, но и друзьям и родственникам, автоматизация перейдет в совершенно иную плоскость.

Что именно Gemini сможет делать во время личных звонков?

Из обнаруженных в тестовой версии элементов интерфейса следует, что Google не планирует полностью передавать Gemini ведение обычного телефонного разговора.

По крайней мере, на первом этапе возможности могут быть ограничены. Искусственный интеллект сможет позвонить конкретному контакту, задать простой вопрос или передать сообщение от пользователя.

То есть Gemini фактически будет выступать посредником между двумя людьми. Пользователь задает задачу, а система самостоятельно совершает звонок и общается с адресатом.

В Phone также заметили настройку, которая потенциально позволит запретить искусственному интеллекту звонить конкретному человеку или принимать такие автоматизированные звонки. Это означает, что Google, вероятно, рассматривает отдельные механизмы контроля над новой функцией. Впрочем, пока неизвестно, как именно будет работать это ограничение и будет ли оно доступно для всех пользователей.

Почему такая функция вызывает споры?

Автоматические звонки в компании могут быть удобны, особенно когда речь идет о простых вопросах, бронировании или переносе встреч. Но применение той же технологии для личного общения вызывает гораздо больше вопросов.

Для человека, получающего такой звонок, может быть принципиально важно поговорить непосредственно с другом или родственником. Если вместо этого на другом конце линии окажется Gemini, сама цель телефонного разговора может потерять смысл.

Автор Android Police также обращает внимание на риск дальнейшей социальной изоляции. По его мнению, технология может экономить время пользователя, но в то же время еще больше сокращать количество непосредственных контактов между людьми.

Проблема касается не только родственников. Даже при автоматизированных звонках в компании возникают вопросы о том, насколько справедливо заставлять сотрудников постоянно общаться с ИИ вместо человека.

Автор отмечает, что сам активно использует Call Screen для фильтрации спама и нежелательных звонков. Однако он считает, что перенос подобной автоматизации на обычное человеческое общение – это принципиально иной шаг.

В случае с друзьями и родственниками экономия нескольких минут может иметь гораздо меньшую ценность, чем сам факт личного разговора.

Когда Gemini сможет звонить людям?

Пока что Google не объявляла о запуске функции личных звонков в Gemini. Она не работает даже в тестовых сборках, которые удалось изучить специалистам Android Authority.

Поэтому неизвестно, станет ли эта возможность частью будущей версии Phone и когда именно она может появиться для пользователей.

В то же время наличие соответствующих элементов в коде и интерфейсе приложения свидетельствует о том, что Google, по крайней мере, экспериментирует с идеей автоматизированных личных звонков. Если компания действительно запустит эту функцию, Gemini постепенно превратится из голосового помощника в посредника, который сможет выполнять все больше повседневных социальных и административных задач вместо человека.

Пока что остается открытым главный вопрос – захотят ли люди настолько сильно делегировать искусственному интеллекту собственное общение с близкими.