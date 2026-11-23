Google представила новые умные очки Intelligent Eyewear на базе Gemini, которые призваны снизить риски для конфиденциальности. Устройства не будут сохранять изображения в истории ИИ, будут размывать лица людей и будут оснащены индикатором записи.

Google Intelligent Eyewear будут оснащены несколькими механизмами защиты персональных данных. В частности, визуальная информация, которую очки передают Gemini для анализа, не будет сохраняться в истории взаимодействий с ИИ после выполнения запроса. Об этом пишет BGR.

Как Google будет защищать конфиденциальность пользователей и прохожих?

Например, если пользователь попросит Gemini определить вид птицы, которую он увидел на улице, система не будет сохранять соответствующее изображение в истории. Google также заявляет, что не будет использовать визуальные данные с очков для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

Еще одно ограничение касается рекламы. Информация об окружении пользователя не должна использоваться для формирования персонализированных рекламных предложений. Данные, которые хранятся или передаются между очками, другими устройствами и облачными сервисами Google, будут шифроваться.

Компания предусмотрела защиту и для людей, находящихся рядом с владельцем очков. Устройства будут оснащены светодиодным индикатором, который будет сигнализировать о записи видео. Если кто-то попытается закрыть этот индикатор, камера автоматически выключится. Кроме того, при использовании Gemini очки будут размывать лица людей, попадающих в поле зрения камеры. Это должно снизить риск нежелательного распознавания и распространения изображений посторонних лиц.

Какие возможности получат умные очки Google?

Intelligent Eyewear – это совместный проект Google, Samsung, Warby Parker и Gentle Monster. Компании работают над устройствами, которые будут сочетать возможности Gemini с функциями обычных очков.

Линейка Warby Parker будет включать три модели, каждая из которых будет иметь оптическую версию и вариант с солнцезащитными линзами. Стартовая цена составит 395 долларов. Коллекция Gentle Monster будет состоять из шести моделей стоимостью от 449 долларов. Сначала они будут продаваться только в США и Южной Корее.

Помимо функций защиты конфиденциальности, Gemini сможет анализировать окружающую обстановку и предлагать контекстные рекомендации. Например, если пользователь увидит в магазине незнакомый овощ, искусственный интеллект сможет предложить рецепты блюд с его использованием.

Среди других возможностей – голосовая навигация с помощью GPS и Guided Vision. Последняя функция ориентирована на людей с нарушениями зрения. Используя камеру очков, Gemini сможет описывать окружающую среду, зачитывать текст перед пользователем и помогать находить нужные предметы.

Таким образом, Google пытается решить одну из главных проблем рынка умных очков – конфликт между удобством постоянно доступной камеры и правом окружающих на неприкосновенность частной жизни. В то же время реальная эффективность этих механизмов станет понятной после появления устройств в продаже.