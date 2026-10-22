Google незаконно вырубила 250 тысяч деревьев в Финляндии ради дата-центра

Google вырубила около 250 тысяч деревьев на участке площадью 330 гектаров в Финляндии для строительства дата-центра, не завершив необходимые оценки воздействия на окружающую среду. Власти временно приостановили подготовительные работы на двух площадках компании.

В финском городе Мухос на севере страны компания Google расчистила около 330 гектаров леса, где ранее росло примерно 250 тысяч деревьев. По данным The Guardian, во время подготовки территории компания удалила не только деревья, но и верхний слой почвы. На месте леса остались разрытые участки земли, лужи и кучи корней и веток. Об этом пишет The Guardian.

Google вырубила леса до проведения экологической оценки

В начале октября Финское управление лицензирования и надзора (LVV) распорядилось временно приостановить подготовительные работы в Мухосе и Отамяки, примерно в 100 километрах к юго-востоку. Причиной стало то, что компания не завершила необходимые оценки воздействия на окружающую среду до начала вырубки.

По оценке эколога Мари Аннали из Финской ассоциации охраны природы, в Отамяки вырубили еще около 150 тысяч деревьев. Таким образом, общее количество уничтоженных деревьев на двух площадках могло достичь 400 тысяч.

Представитель Google в Финляндии Антти Ярвинен извинился за вырубку, заявив, что компания действовала в соответствии с тем пониманием законодательства, которое у нее было на тот момент.

Экологические последствия и недовольство местных жителей

Местные жители и защитники природы опасаются, что работы могут повлиять на качество воды и местные экосистемы. По их словам, коричневая вода со строительной площадки стекает в ручей, питающий реку Оулуйоки.

В Отамяки жители также сообщают об изменениях в поведении диких животных. По словам местной жительницы Анни Ранты, после вырубки волки начали заходить в деревню, поскольку лишились привычной среды обитания. Экологи отмечают, что лес был домом для редких трехпалых дятлов, которые теперь покинули эту территорию.

Жители опасаются и шума будущего дата-центра, а также возможного влияния проекта на безопасность приграничного региона. Часть общины поддерживает инвестиции из-за потенциальных рабочих мест и поступлений от земельных налогов, однако другие считают, что местные власти недостаточно защитили интересы жителей.

Более 93 тысяч человек подписали петицию с призывом ужесточить регулирование строительства дата-центров и ввести компенсации общинам за экологический ущерб.

Финляндия привлекает инвестиции в инфраструктуру ИИ

Финляндия стала одним из центров нового этапа развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. По данным The Guardian, в стране на разных этапах планирования находятся 145 новых дата-центров. Компании привлекают прохладный климат, доступность земельных участков, относительная геополитическая стабильность и возможность сократить расходы на охлаждение оборудования.

Проекты Google в Мухосе и Отамяки являются частью инфраструктурного плана стоимостью 13 миллиардов евро. Правительство Финляндии поддерживает привлечение инвестиций, рассчитывая на экономические выгоды для страны и регионов.

В то же время руководитель факультета компьютерных наук Хельсинкского университета Юсси Кангашьярви заявил, что дата-центры создают относительно мало рабочих мест, а значительная часть экономических выгод достается международным компаниям.

В Google заявили, что после получения писем от LVV 6 октября компания приостановила подготовительные работы на обеих площадках и предоставила официальный ответ регулятору. Также компания сообщила о намерении высадить деревья на площади 130 гектаров в Мухосе. Экологи считают, что этого недостаточно, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.

Финские власти заявили, что будут следить за соблюдением законодательства в сфере дата-центров и, при необходимости, рассмотрят изменения в правилах. Дискуссия об экологической цене развития инфраструктуры ИИ может стать одной из тем парламентских выборов в стране в апреле.