Лучший сервис современности: что такое NotebookLM и почему вам нужно немедленно его попробовать

NotebookLM от Google - это мощный инструмент на базе искусственного интеллекта, помогающий работать с большими объемами информации. Этот сервис упрощает исследование, обучение и создание контента, предлагая уникальные способы анализа источников. Разбираемся, что он умеет, чем может быть полезен и чем отличается он обычных чат-ботов.

Лучшая работа с источниками

NotebookLM является бесплатным цифровым ассистентом, использующим модели искусственного интеллекта Google Gemini для анализа, обобщения и организации огромных объемов данных из источников различного типа, которые вы добавляете самостоятельно. Основная цель сервиса – помочь пользователям быстро находить, структурировать и осмысливать значительные количества информации. Сначала NotebookLM был доступен только через браузер. Однако накануне I/O 2025 Google выпустил официальное мобильное приложение для Android и iOS, пишет 24 Канал.

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Главное отличие NotebookLM от обычных чат-ботов, вроде ChatGPT, Copilot, Claude или самого Gemini, заключается в том, что здесь вы сами выбираете свои источники, а не полагаетесь на заранее подготовленную для вас базу. Инструмент способен обрабатывать информацию из тестовых файлов (PDF, TXT, Markdown, Google Docs), просматривать и анализировать видео с YouTube, слушать вместо вас аудиофайлы, а также переходить по вашим ссылкам и читать их, что доступно далеко не каждому современному чат-боту. Конечно же, здесь также можно просто вставить обычный скопированный текст.

Создавая новую страницу, система предложит вам добавить источники для дальнейшей работы. Что интересно, в бесплатной версии вы можете добавить до 50 источников разного типа, тогда как в обычных чат-ботах, которые могут работать с файлами пользователя, можно добавить, как правило, не более 10. После загрузки вы можете задавать вопросы о содержании этих материалов. NotebookLM почти мгновенно становится "экспертом" в вашей области, основывая свои ответы на предоставленных материалах.

Обратите внимание: в блоке источников вы можете выставлять галочки напротив источников, которые хотите обрабатывать для каждого конкретного запроса. Вы можете добавить, например, 10 источников, но отметить только один – тогда NotebookLM ответит на ваш вопрос или задание, используя только этот конкретный источник.

В ответах инструмент предоставляет встроенные цитаты и ссылки на источники. Это потенциально может уменьшить риск галлюцинаций и неточностей, хотя Google напоминает, что, как и любой AI, NotebookLM может генерировать неточности.

Вы можете свободно удалять источники или добавлять новые в любой момент.

Обратите внимание: если вы добавляете в источник сайт, то стоит учесть, что система обрабатывает конкретно ту страницу, адрес которой вы указали. К сожалению, вы не сможете заставить ИИ изучить весь сайт со всеми публикациями, предоставив ссылку на главную страницу. Вам нужно указать ссылку на конкретную публикацию. Кроме того, некоторые сайты не могут быть проанализированы из-за собственных ограничений или особенностей. Платные статьи не добавляются.

Интересные функции и возможности

Аудиообзоры

Одной из уникальных возможностей NotebookLM является аудиообзоры. Это автоматически сгенерированные подкасты на основе загруженных вами материалов. В этих аудиообзорах звучат цифровые голоса, однако каким-то образом Google удалось сделать их настолько реалистичными, что вы можете и не заметить, что слушаете разговор двух искусственных интеллектов. Вы услышите различные паузы, заминки, отступления, шутки и даже слова-паразиты – все, что характерно нашей естественной речи. Это придает разговору чрезвычайной реалистичности. Почти единственное, что выдает в этом подкасте работу ИИ, – это иногда неправильно выставленные ударения.

В целом суть сводится к тому, что тема ваших документов обсуждается двумя голосами в формате диалога двух ИИ-ведущих. Мобильная версия приложения поддерживает прослушивание аудиообзоров офлайн и в фоновом режиме. Недавно Google добавил возможность настраивать продолжительность аудиообзоров, выбирая между короткими (около 5 минут), стандартными (10 минут) и длинными (20 минут) форматами. Функция аудиообзоров сейчас расширена до более 50 языков и прекрасно работает с украинским языком.

Видеообзоры

На конференции Google I/O 2025 была представлена новая функция – видеообзоры. Эта возможность добавляет визуальные элементы к сгенерированным аудиоподитогам, превращая ваши заметки и загруженные источники в образовательные видео. Видеообзоры содержат эстетически приятные визуальные элементы, такие как графика, изображения и диаграммы. Также они могут выделять ключевые термины и включать временные шкалы, что делает их особенно полезными для изучения тем с большим количеством дат и фактов. Как и аудиообзоры, видео имеют естественное звучание голосов.

Google использовал эту функцию для создания видеоотчетов об основных докладах I/O 2025, продолжительностью около 9 минут, а также короткого (1 минута) обзора экскурсии.

Видеообзоры пока недоступны в NotebookLM, но ожидаются в ближайшее время. Сначала только на английском языке, а впоследствии и на всех остальных.

Mind Map

Визуально обобщают загруженные источники, показывая основную тему, что разветвляется на меньшие темы и связанные идеи. Это помогает структурировать информацию для лучшего понимания и запоминания.

Автоматическая генерация контента

На основе загруженных материалов инструмент может автоматически создавать короткие изложения, шаблоны, хронологические шкалы, списки вопросов и ответов (FAQ), а также учебные пособия. Вы также можете попросить NotebookLM сгенерировать итог в определенном формате, например, черновик публикации для соцсетей.

Поиск в Интернете

В NotebookLM добавлена возможность осуществлять поиск в интернете непосредственно из интерфейса NotebookLM.

Сотрудничество

Сервис поддерживает совместную работу над блокнотами с командными разрешениями, что полезно для групповых проектов или бизнеса.

Мультимодальная интеграция

Инструмент способен анализировать текст, аудио, видео и изображения одновременно, в одном и том же проекте в рамках одного запроса.

Обратите внимание: когда вы получаете ответ от ИИ, он не сохраняется после перезагрузки страницы, как в чат-ботах. Если вы закроете сайт и потом снова зайдете, вы увидите чистый диалог. Для того, чтобы сохранить ответ на потом, воспользуйтесь кнопкой для заметок, которая появится сразу под ответом ИИ. Сохраненные заметки появляются справа. Зайдя в заметку, вы можете превратить ее в источник (кнопка снизу), переименовать (поле сверху) или удалить (иконка корзины справа сверху).

Лучшие сценарии применения

NotebookLM может быть полезным для широкого круга пользователей:

Образование и обучение : создание учебных пособий из лекций, сложных и объемных текстов, анализ научных статей. Загрузите в источники ваши электронные учебники, учебные видео, рефераты, методички, исследования и тому подобное. Ищите нужную информацию из всех источников без необходимости долго листать страницы в поисках упоминания того или иного термина. Сгенерируйте подкаст на тему, которая вас интересует, чтобы прослушать его в транспорте по дороге в университет или школу.

: создание учебных пособий из лекций, сложных и объемных текстов, анализ научных статей. Загрузите в источники ваши электронные учебники, учебные видео, рефераты, методички, исследования и тому подобное. Ищите нужную информацию из всех источников без необходимости долго листать страницы в поисках упоминания того или иного термина. Сгенерируйте подкаст на тему, которая вас интересует, чтобы прослушать его в транспорте по дороге в университет или школу. Исследование : синтез информации из разных источников, поиск релевантных цитат, быстрый анализ научных работ.

: синтез информации из разных источников, поиск релевантных цитат, быстрый анализ научных работ. Юридическая сфера: краткое изложение судебных дел : краткое изложение судебных дел, анализ законодательных документов. Загрузите кодексы, законы, постановления и указы, чтобы быстро анализировать информацию из них.

: краткое изложение судебных дел, анализ законодательных документов. Загрузите кодексы, законы, постановления и указы, чтобы быстро анализировать информацию из них. Бизнес и маркетин : анализ отчетов : анализ отчетов, подготовка презентаций, создание учебных материалов.

: анализ отчетов, подготовка презентаций, создание учебных материалов. Создание контента: генерация идей : генерация идей, преобразование текстовых материалов в подкасты, рерайт готовых материалов. Загрузите несколько источников, которые пишут на одну тему, и попросите ИИ создать для вас рерайт в виде одной новой статьи. Загрузите техническое задание с инструкциями и попросите следовать им в дальнейшей работе.

: генерация идей, преобразование текстовых материалов в подкасты, рерайт готовых материалов. Загрузите несколько источников, которые пишут на одну тему, и попросите ИИ создать для вас рерайт в виде одной новой статьи. Загрузите техническое задание с инструкциями и попросите следовать им в дальнейшей работе. Личное использование: организация заметок, быстрый поиск информации.

На самом деле вариантов использования можно придумать очень много, поскольку у каждого пользователя свои потребности и контексты.

Важные нюансы

Хотя NotebookLM разработан для минимизации неточностей путем использования предоставленных вами источников, важно помнить, что инструменты на основе AI могут генерировать ложную информацию. Поэтому стоит всегда проверять сгенерированные результаты.

Существует платная версия, которая расширяет лимиты контента, позволяет настроить тон и стиль ответов, а также получить доступ к совместной работе над проектами. Однако стоит отметить, что и бесплатной версии для обычного пользователя хватает более чем полностью.