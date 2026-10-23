Трамп хочет переименовать Атлантический океан, но Google сопротивляется

Президент США Дональд Трамп рассказал, что просил Google переименовать Атлантический океан на картах. Компания, по его словам, отказала, поэтому он решил "вероятно, пропустить" эту идею.

Американский океан

По словам Трампа, он позвонил генеральному директору Google Сундару Пичаи и спросил, сможет ли компания "справиться" с переименованием. Он говорит, что "серьезно рассматривал" возможность смены названия Атлантического океана и позвонил в Google Maps, которые "прекрасно справились с озером", пишет The Guardian.

Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь связывать ни "Трампа", ни "Америку" с каким-либо другим океаном, кроме этих двух. Поэтому мы серьезно рассмотрели Атлантический океан, и я позвонил в Google Maps, которые прекрасно справились с озером… Они до сих пор дрожат от Залива. Я сказал: "Сундар, я думаю об Атлантическом океане",

– заявил Трамп во время митинга в Южной Каролине.

Стоит напомнить, что это не первая попытка Трампа изменить географические названия:

он подписал указ, переименовывающий Мексиканский залив в "Залив Америки".

Позже, на фоне торгового конфликта между США и Канадой, президент объявил о переименовании озера Онтарио в "Озеро Америка". Для этого он также подписал указ, обязывающий федеральные ведомства США использовать новое название.

Эти изменения попали в Информационную систему географических названий США (GNIS), официальный государственный источник таких данных. Google пояснял, что обновляет Google Maps в соответствии с изменениями в официальных правительственных источниках, а для США таким источником является GNIS. Для других стран названия остались прежними.

Кроме того, Трамп ранее намекал на еще одно переименование. В прошлом месяце, на фоне войны США с Ираном, он написал в Truth Social, что, возможно, стоит изменить название Ормузского пролива на "Пролив Трампа". По его словам, он, как и сама Америка, стал бы "горячее, чем когда-либо".

Трамп также пересказал ответ Пичаи на его идею:

Нет, нет, нет. На этот раз я этого не сделаю… Океаны – это другое дело, сэр. Они охватывают многие страны. Пожалуйста, не просите нас об этом,

– процитировал Трамп, пересказывая слова генерального директора Google Сундара Пичаи.

После этого, по словам Трампа, он решил оставить все как есть. "Так что я, вероятно, пропущу [эту идею]. Мне стоит отказаться? Думаю, пусть остается Атлантический океан", – сказал он.