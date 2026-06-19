Google откроет первый в мире музей искусственного интеллекта под названием Dataland

В самом сердце Лос-Анджелеса готовится к открытию уникальное пространство, где цифровые данные превращаются в живые эмоции и физические ощущения. Это место обещает стереть грань между технологиями и природой, погружая посетителей в мир, созданный воображением алгоритмов.

Как технологии превращают данные в эмоции

Технологический гигант Google объявил об открытии Dataland – первого в мире музея искусств, полностью посвященного искусственному интеллекту. Заведение официально начнёт работу 20 июня 2026 года в Лос-Анджелесе. Музей расположен в известном комплексе The Grand LA, спроектированном архитектором Фрэнком Гэри, и занимает площадь более 2322 квадратных метров. Этот проект стал результатом многолетнего сотрудничества Google с известным медиа-художником Рефиком Анадолом, который работает с технологиями компании еще с 2016 года, пишет издание Tech Xplore.

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Дебютная выставка получила название "Machine Dreams: Rainforest". Она предлагает посетителям окунуться в атмосферу тропических лесов Амазонии, воссозданную с помощью 1,5 миллиарда пикселей и мощных нейросетей.

Однако Dataland – это не просто экран с красивыми картинками. Это сложная экосистема, где визуальные образы сочетаются с многоканальным звуком, алгоритмически созданными ароматами и динамичной реакцией на присутствие человека.

Весь контент генерируется моделями Gemini в режиме реального времени с помощью облачной инфраструктуры Google Cloud, что позволяет системе мгновенно изменять окружающее пространство.



Внутри музея Dataland / Фото Google

Вместо пассивного созерцания гости музея становятся частью творческого процесса. Каждый посетитель получает специальное устройство медицинского класса, похожее на часы, которое отслеживает сердцебиение и температуру кожи. Настенные датчики фиксируют перемещения людей в зале. Все эти биометрические данные становятся "топливом" для искусственного интеллекта, который "корректирует" визуальный ряд и звуки в соответствии с эмоциональным состоянием публики. Более того, гости носят с собой портативные диффузоры, которые распыляют ароматы влажной земли и тропической растительности, создавая полный эффект присутствия.

Оно постоянно движется, потому что собирает данные. Как только оно строит одну структуру, это также влияет на общую историю,

– прокомментировала соучредительница проекта Эфсун Эркилич.

По словам создателей, искусственный интеллект в этом контексте действует поэтично, а не только научно, пытаясь воссоздать реальность из миллиардов точек данных. Система функционирует подобно человеческому мозгу, видящему сны.

В конце путешествия посетители даже могут попробовать шоколад, вкус которого разработала нейронная сеть, или получить уникальные футболки и картины, созданные на основе их индивидуального взаимодействия с моделью.



Внутри музея Dataland / Фото Google

Открытие такого заведения происходит на фоне длительных дискуссий о том, можно ли считать творчество алгоритмов настоящим искусством. Скептики утверждают, что отсутствие человеческого участия обесценивает результат, тогда как сторонники сравнивают появление нейросетей с изобретением фотоаппарата, который в свое время также вызывал сопротивление.

Google стремится подчеркнуть роль ИИ как инструмента для расширения человеческих возможностей. В рамках проекта компания также финансирует программу резиденции для художников, предоставляя четырем отобранным творцам гранты в размере 25 000 долларов каждому.

Помимо финансовой поддержки, они получат наставничество от Refik Anadol Studio и доступ к передовым инструментам машинного обучения, а их работы впоследствии будут представлены в залах Dataland.



Внутри музея Dataland / Фото Google

Несмотря на сложность технологий, авторы проекта подчеркивают эфемерность этого опыта. Как только посетитель покидает зал, система "забывает" его, что, по словам Рефика Анадола, известного медиа-художника, является частью красоты этого цифрового сна.