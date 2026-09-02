Новый сервис Google Pics бросает вызов Canva, Adobe Express и Microsoft Designer
Компания Google сделала новый шаг в сфере дизайна, представив инструмент под названием Pics. Сервис работает на основе искусственного интеллекта и помогает создавать качественную графику даже новичкам. Разработчики встроили новинку непосредственно в популярные официальные приложения.
Новый конкурент для лидеров рынка
Разработчики создали Google Pics, чтобы составить достойную конкуренцию популярным платформам, таким как Canva, Adobe Express и Microsoft Designer. Новый графический помощник работает на базе современной модели генерации изображений Nano Banana. Пользователи смогут бесплатно опробовать эти возможности, если у них есть подписка Google AI Pro или Ultra либо они используют бизнес-аккаунты Google Workspace, говорится в блоге Google.
Главным преимуществом нового сервиса стала не просто банальная генерация картинок, а невероятно точное редактирование отдельных деталей, каждую из которых можно изменять по отдельности. Технология сегментации позволяет выделить любой объект на изображении и переместить, удалить или изменить его размер, не затрагивая другие элементы или фон.
Кроме того, искусственный интеллект способен работать с текстом внутри готового рисунка. Вы можете мгновенно перевести надпись на другой язык или изменить слова, сохранив исходный шрифт и общий стиль дизайна.
Сервис предлагает несколько вариантов изображения на один запрос, чтобы облегчить выбор лучшей иллюстрации.
Генерируйте, совершенствуйте и совместно создавайте изображения с беспрецедентной точностью. Кроме того, будущая интеграция с Workspace позволит вам создавать и редактировать непосредственно в Google Слайдах, Документах и Диске,
– прокомментировала менеджер по продуктам Google Pics Мег Виттенбергер.
Пользователи уже могут создавать и изменять графику непосредственно внутри текстовых документов Google Docs и презентаций Slides. Поддержку хранилища Google Drive разработчики добавят в ближайшие недели.
Особенно удобной функцией является возможность редактировать одно изображение всей командой в режиме реального времени, что экономит время на бесконечные согласования.
Для быстрого запуска компания создала специальный адрес pics.new, который открывает доступ к редактору. Несмотря на высокую функциональность платформы, разработчики сохранили простой и понятный интерфейс для каждого.
Короткая презентация возможностей Google Pics: смотрите видео