Новый конкурент для лидеров рынка

Разработчики создали Google Pics, чтобы составить достойную конкуренцию популярным платформам, таким как Canva, Adobe Express и Microsoft Designer. Новый графический помощник работает на базе современной модели генерации изображений Nano Banana. Пользователи смогут бесплатно опробовать эти возможности, если у них есть подписка Google AI Pro или Ultra либо они используют бизнес-аккаунты Google Workspace, говорится в блоге Google.

Главным преимуществом нового сервиса стала не просто банальная генерация картинок, а невероятно точное редактирование отдельных деталей, каждую из которых можно изменять по отдельности. Технология сегментации позволяет выделить любой объект на изображении и переместить, удалить или изменить его размер, не затрагивая другие элементы или фон.

Кроме того, искусственный интеллект способен работать с текстом внутри готового рисунка. Вы можете мгновенно перевести надпись на другой язык или изменить слова, сохранив исходный шрифт и общий стиль дизайна.

Сервис предлагает несколько вариантов изображения на один запрос, чтобы облегчить выбор лучшей иллюстрации.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Генерируйте, совершенствуйте и совместно создавайте изображения с беспрецедентной точностью. Кроме того, будущая интеграция с Workspace позволит вам создавать и редактировать непосредственно в Google Слайдах, Документах и Диске,

– прокомментировала менеджер по продуктам Google Pics Мег Виттенбергер.

Пользователи уже могут создавать и изменять графику непосредственно внутри текстовых документов Google Docs и презентаций Slides. Поддержку хранилища Google Drive разработчики добавят в ближайшие недели.

Особенно удобной функцией является возможность редактировать одно изображение всей командой в режиме реального времени, что экономит время на бесконечные согласования.

Для быстрого запуска компания создала специальный адрес pics.new, который открывает доступ к редактору. Несмотря на высокую функциональность платформы, разработчики сохранили простой и понятный интерфейс для каждого.

Короткая презентация возможностей Google Pics: смотрите видео