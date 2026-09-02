Новий суперник для лідерів ринку

Розробники створили Google Pics, щоб скласти гідну конкуренцію популярним платформам на кшталт Canva, Adobe Express і Microsoft Designer. Новий графічний помічник працює на базі сучасної моделі генерації зображень Nano Banana. Користувачі зможуть безкоштовно випробувати ці можливості, якщо вони мають підписку Google AI Pro чи Ultra або використовують бізнес-акаунти Google Workspace, йдеться у блозі Google.

Головною перевагою нового сервісу стала не просто банальна генерація картинок, а неймовірно точне редагування окремих деталей, кожну з яких можна змінювати окремо. Технологія сегментації дозволяє виокремити будь-який об'єкт на зображенні та перемістити, видалити або змінити його розмір, не зачіпаючи інші елементи чи фон.

Крім того, штучний інтелект здатний працювати з текстом всередині готового малюнка. Ви можете миттєво перекласти напис іншою мовою або змінити слова, зберігши оригінальний шрифт і загальний стиль дизайну.

Сервіс пропонує декілька варіантів зображення на один запит, щоб полегшити вибір найкращої ілюстрації.

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Генеруйте, вдосконалюйте та спільно створюйте зображення з безпрецедентною точністю. Крім того, майбутня інтеграція з Workspace дозволить вам створювати та редагувати безпосередньо в Google Слайдах, Документах та Диску,

– прокоментував менеджер з продуктів Google Pics Мег Віттенбергер.

Користувачі вже можуть створювати та змінювати графіку безпосередньо всередині текстових документів Google Docs і презентацій Slides. Підтримку сховища Google Drive розробники додадуть у найближчі тижні.

Особливо зручною функцією є можливість редагувати одне зображення всією командою у реальному часі, що економить час на нескінченні узгодження.

Для швидкого запуску компанія створила спеціальну адресу pics.new, яка відкриває доступ до редактора. Попри високу функціональність платформи, розробники зберегли простий та зрозумілий інтерфейс для кожного.

Коротка презентація можливостей Google Pics: дивіться відео