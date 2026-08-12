Google Pixel 11 выходит сегодня: где и когда смотреть главную презентацию

Google готовится раскрыть все карты на долгожданном мероприятии Made by Google, где главной звездой станет линейка смартфонов Pixel 11. Несмотря на многочисленные утечки информации, технологический гигант сохранил интригу вокруг нескольких аппаратных обновлений и интеграции ИИ.

Помимо четырех новых телефонов, миру также будут представлены смарт-часы следующего поколения и совершенно новое устройство для поиска вещей. Ведущим мероприятия станет комик Тревор Ноа, а среди звездных гостей заявлены Алекс Купер, Стивен Карри, Шубман Гилл, Пегги Гоу, Джессер, ДжуДжу Уоткинс, Чари Хокинс и PinkPantheress, пишет 24 Канал.

Когда начнется презентация

В этом году презентация Made by Google 2026 состоится в среду, 12 августа, в 18:00 по восточному времени в Нью-Йорке. К сожалению, это означает, что в Украине будет уже первая ночь 13 августа. Это, вероятно, сделает просмотр неудобным для многих украинцев. Стоит отметить, что это значительно позже, чем прошлогодний анонс, который стартовал в 13:00 (в шесть утра в Украине).

Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале бренда. Уже сейчас вы можете подписаться на уведомления, если все-таки планируете смотреть.

Интересно, что таймер обратного отсчета на сайтах Google и Best Buy намекает на возможность открытия предзаказов еще до начала основного доклада.

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Какие смартфоны покажут

Основное внимание будет приковано к четырем устройствам: базовому Pixel 11, версии Pro, увеличенному Pro XL и складной модели Pro Fold. Радикальных изменений во внешнем виде не предвидится, поскольку дизайн унаследует черты девятой серии, однако корпуса станут тоньше, а блок камер обретет обновленный вид.

Из моделей Pro исчезнет датчик температуры, поскольку разработчики подготовили для этой зоны другое решение. Новой фишкой станет функция HiLight, ранее известная по слухам как Pixel Glow. Вспышка камеры будет работать как RGB-индикатор для уведомлений, позволяя не смотреть на экран.

По предварительным данным, подсветка будет реагировать на звонки от выбранных контактов или на общение с Gemini, причем каждому контакту можно будет назначить отдельный цвет.



Так будет выглядеть функция HiLight / Изображение Google

Что изменится внутри?

Самые важные изменения скрыты внутри устройств, где дебютирует процессор Tensor G6, созданный компанией TSMC по 2-нанометровому технологическому процессу. Чип основан на новых ядрах Arm C1, использует графику PowerVR и переходит на модем MediaTek M90, отказываясь от технологий Samsung.

Это обновление должно решить давние проблемы владельцев Pixel с перегревом, автономностью и качеством связи. Базовый объем памяти для всей линейки теперь составит 256 ГБ, что продиктовано потребностями искусственного интеллекта и хранением медиафайлов.

В то же время ожидается рост цен: базовая модель будет стоить от 899 долларов, версия Pro обойдется в 1099 долларов, Pro XL будет стоить 1299 долларов, а складной вариант оценили в 1899 долларов.

Существует вероятность, что модель Pro получит 12 ГБ оперативной памяти вместо ранее заявленных 16 ГБ.

Камеры и дисплеи

Фотографические возможности версий Pro и Pro XL будут основываться на тройной системе: 50-мегапиксельный основной сенсор, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с макрорежимом и 48-мегапиксельный перископ с 5-кратным оптическим приближением.

Программное обеспечение пополнится улучшенным режимом Cinematic Blur, возможностью изменения освещения в видео, поддержкой 4K при 30 кадрах в секунду и режимом Ultra Low Light. Экраны этих моделей смогут достигать яркости в 3600 нит.

Складной Pixel 11 Pro Fold также получит чип Tensor G6, модем MediaTek M90, индикатор HiLight, 8-дюймовый внутренний дисплей и более тонкий корпус. Несмотря на незначительное уменьшение емкости аккумулятора до 4750 мАч, энергоэффективный процессор должен компенсировать эту потерю.

На этот раз складной смартфон поступит в продажу одновременно с другими моделями, ориентировочно 20 августа.

Что еще покажут, кроме смартфонов?

Вместе со смартфонами будут представлены часы Pixel Watch 5 на базе процессора Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 "Accelerated" с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Цены на него будут начинаться от 399 долларов за 41-миллиметровую версию.

Сюрпризом (хотя теперь уже и нет) может стать анонс Pixel Tag – трекера в форме таблетки со встроенным динамиком по цене около 34,90 евро. Также ожидается появление наушников Pixel Buds Pro 2 в новом темно-зеленом цвете.

Какую роль будет играть Gemini?

Несмотря на насыщенную аппаратную часть, ключевую роль в презентации сыграет система Gemini Intelligence. Она обеспечит глубокую интеграцию искусственного интеллекта, способного понимать контекст в рамках всей учетной записи пользователя и взаимодействовать с различными элементами смартфона.

Все эти данные пока остаются на уровне слухов и утечек, поэтому что-то из этого может оказаться неправдой.